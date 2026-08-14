ROUNDUP
Energiekontor kappt Prognose - Projekte verspätet - Aktie bricht ein
- Energiekontor senkt Gewinnziel für 2026 deutlich
- Schottische Netzanschlüsse verzögern Projektverkäufe
- Gewinnprognose sinkt von 40–60 auf 5–10 Millionen
BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor hat am Donnerstagabend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Grund für die kurzfristige Senkung seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe, teilte das Unternehmen am Abend in Bremen mit. Zwei der drei betroffenen Projekte seien zentraler Bestandteil der Prognose gewesen. Anleger waren bedient.
Nachdem sie bereits den Halbjahresbericht am Vortag mit knapp 7 Prozent Kursminus abgestraft hatten, brach die Aktie am Freitag kurz nach Handelsbeginn um weitere fast 16 Prozent ein. Der Abwärtstrend seit Mitte Mai setzt sich damit beschleunigt fort: Damals hatte ein Anteilsschein noch mehr als 50 Euro gekostet. Nun wurde das Tief von Mitte März bei gut 30 Euro durchbrochen. Zuletzt kostete eine Aktie 27,40 Euro. Seit dem Jahreswechsel steht ein Abschlag von rund einem Viertel zu Buche.
Energiekontor erwartet 2026 nun nur noch ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro. Noch am Donnerstagmorgen war das alte Ziel von 40 bis 60 Millionen bestätigt worden. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten rund 50 Millionen erwartet.
Entgegen der im Halbjahresbericht bestätigten Ergebnisprognose haben sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung neue Entwicklungen bei den Netzanschlussterminen mehrerer schottischer Windparkprojekte ergeben, hieß es weiter. Infolge der nun deutlich späteren Netzanschlusstermine sei aus heutiger Sicht nicht mehr davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Ergebnisbeiträge aus den vorgesehenen Projektverkäufen im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden könnten. Aktuell sei eher von einer Ergebnisverschiebung ins nächste Geschäftsjahr auszugehen.
Demnach realisieren sich die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte erst 2031. Grund ist laut dem Unternehmen ein laufendes Rechtsverfahren gegen die an den Netzbetreiber (Scottish Power Transmission) erteilte Genehmigung für den Bau einer für den Netzanschluss erforderlichen Überlandleitung. Eine gerichtliche Klärung wird in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet, bis dahin können die erforderlichen Arbeiten aber nicht fortgeführt werden.
Energiekontor wurde 1990 gegründet und ging im Jahr 2000 an die Börse. Seit 2022 sind die Aktien im SDax gelistet. Über die Hälfte der Papiere befindet sich in den Händen der beiden Gründer. Die Bremer Firma beschäftigt 260 Angestellte./lew/jha/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,35 % und einem Kurs von 26,85 auf Tradegate (14. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -22,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 374,46 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +173,57 %/+184,66 % bedeutet.
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Im historischen Rückblick werden wir jedenfalls daran gemessen, ob wir noch die Vollbremsung geschafft haben oder nicht. Ich möchte meinen Kindern wenigstens sagen können, dass ich auf der richtigen Seite stand.
Ach - zu den Hitzetoten: Das Ding heißt Statistik. Und die würfelt das RKI nicht. Die Leichenhäuser waren voll, die Bestatter ausgebucht. Der Zusammenhang zwischen Hitze und Übersterblichkeit ist auch aus der Vergangenheit eindeutig. Halte gern gegen, dass hauptsächlich sehr alte Menschen sterben* (das RKI sagt nichts anderes) und die verlorene Restlebenszeit niedriger sein wird, als „11.900 Hitzetote“ ggf. stand-alone suggeriert. Fair enough. Aber leugne nicht den grundsätzlichen Zusammenhang, denn das ist schlich falsch und killt jeden Diskurs.
Vielleicht sollten wir alle versuchen, unsere Energie in das Schaffen einer lebenswerten Zukunft zu stecken (und nicht noch Leute davon abhalten, die eben das versuchen…). Vor allem für die, die wie unsere Kinder noch mehr Lebenszeit haben als wir. Für einen Diskurs muss man seriöse Zahlen und Fakten aber anerkennen. Über die Interpretation und die Wege kann man dann noch immer streiten. Man darf übrigens auch seine Haltung ändern: Ich war früher Zivi und bin heute aufgrund der geopolitischen Entwicklungen (vor allem Putin) für Aufrüstung. Breche ich mir 'nen Zacken aus der Krone: Nein. Und das tut auch niemand, der jetzt erst rafft, was Klimakrise bedeutet. Allerdings wäre es nun wirklich an der Zeit, denn die Folgen sind ja bereits fühlbar.
Wir haben da eine für die Menschheit historische Aufgabe. Für unsere Kinder und alle, die folgen. Ich könnte jedenfalls nicht mehr in den Spiegel sehen, stände ich da nicht auf der richtigen Seite.
P.S. Ich habe in der 40Grad-Woche einen meiner besten Freunde im Krankenhaus an Herz-Kreislaufversagen verloren. Ja, er - unter 50 - war diesbezüglich vorerkrankt. Wäre er auch ohne Hitzewelle nicht mehr unter uns: Möglich. Dennoch die Bitte, vielleicht etwas empathievoller mit Todeszahlen umzugehen. Es wäre zumindest menschlich und ich wüsste das gerade besonders zu schätzen.
* https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/H/Hitze/Bericht_Hitzemortalitaet.html
Können wir das AfD-Geschwätz aus dem Forum bitte rauslassen? Klima Angstkeule??
Die Marktwerte für den Juli sind jetzt veröffentlicht worden.
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktprämie/Marktwertübersicht
Es ist so gekommen, wie es sich schon angedeutet hat. Für Wind an Land aber auch für Solar gab es gute Werte. Die Anzahl der negativen Stunden waren für das enorme Stromaufkommen eher gering (79 Stunden). Juli 2026 zu 2025 (24,7 Mrd. kWh/17,8 Mrd. kWh) Quelle: energy-charts.info
Wind an Land kam auf beachtliche 8,601 Cent/kWh. Solar lag bei 5,226 Cent/kWh
Hierzu mal einen Hinweis bezüglich vorhandener Korrekturfaktoren (Wind).
Wenn jetzt ein Windpark ein Auktionsergebnis im Bereich von 6 Cent/kWh besitzt und einen Korrekturfaktor von 1,15 hat, dann kann so ein Park natürlich erst ab 6,90 Cent/kWh einen Mehrwert erzielen. Bei einem Park mit einem Auktionsergebnis von 7,3 Cent/kWh, liegt der Break Even hier erst ab 8,4 Cent/kWh.
Nicht berücksichtigt ist ein aktives Eingreifen im Markt bei negativen Stunden, um die Ergebnisse zu optimieren.
Das erste Beispiel dürfte die Windparks Jacobsdorf, bzw. Hanstedt Wriedel betreffen und das zweite Beispiel dürfte den Windpark Holtumer Moor betreffen.
Komplett Außen vor, was Mehrertrag bedeutet, sind natürlich jegliche Parks (Wind und Solar), die über PPA´s vermarktet sind. Das betrifft bei Energiekontor durchweg die ausgeförderten Windparks und fast alle Solarparks.
Nichtsdestotrotz haben diese Parks natürlich auch etwas von den hohen Marktwerten, wenn auch nicht direkt, so dann indirekt, dass demnächst eventuell höhere PPAs abgeschlossen werden können. Dies hängt sicherlich weiterhin vom Nahost Konflikt ab und der erhöhten Stromnachfrage, z.B. durch stärkere Nachfrage bei E – Fahrzeugen und Wärmepumpen.
LG fundamental_a