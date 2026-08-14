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    ROUNDUP

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    Energiekontor kappt Prognose - Projekte verspätet - Aktie bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor senkt Gewinnziel für 2026 deutlich
    • Schottische Netzanschlüsse verzögern Projektverkäufe
    • Gewinnprognose sinkt von 40–60 auf 5–10 Millionen
    ROUNDUP - Energiekontor kappt Prognose - Projekte verspätet - Aktie bricht ein
    Foto: Energiekontor AG

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor hat am Donnerstagabend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Grund für die kurzfristige Senkung seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe, teilte das Unternehmen am Abend in Bremen mit. Zwei der drei betroffenen Projekte seien zentraler Bestandteil der Prognose gewesen. Anleger waren bedient.

    Nachdem sie bereits den Halbjahresbericht am Vortag mit knapp 7 Prozent Kursminus abgestraft hatten, brach die Aktie am Freitag kurz nach Handelsbeginn um weitere fast 16 Prozent ein. Der Abwärtstrend seit Mitte Mai setzt sich damit beschleunigt fort: Damals hatte ein Anteilsschein noch mehr als 50 Euro gekostet. Nun wurde das Tief von Mitte März bei gut 30 Euro durchbrochen. Zuletzt kostete eine Aktie 27,40 Euro. Seit dem Jahreswechsel steht ein Abschlag von rund einem Viertel zu Buche.

    Energiekontor erwartet 2026 nun nur noch ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro. Noch am Donnerstagmorgen war das alte Ziel von 40 bis 60 Millionen bestätigt worden. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten rund 50 Millionen erwartet.

    Entgegen der im Halbjahresbericht bestätigten Ergebnisprognose haben sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung neue Entwicklungen bei den Netzanschlussterminen mehrerer schottischer Windparkprojekte ergeben, hieß es weiter. Infolge der nun deutlich späteren Netzanschlusstermine sei aus heutiger Sicht nicht mehr davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Ergebnisbeiträge aus den vorgesehenen Projektverkäufen im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden könnten. Aktuell sei eher von einer Ergebnisverschiebung ins nächste Geschäftsjahr auszugehen.

    Demnach realisieren sich die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte erst 2031. Grund ist laut dem Unternehmen ein laufendes Rechtsverfahren gegen die an den Netzbetreiber (Scottish Power Transmission) erteilte Genehmigung für den Bau einer für den Netzanschluss erforderlichen Überlandleitung. Eine gerichtliche Klärung wird in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet, bis dahin können die erforderlichen Arbeiten aber nicht fortgeführt werden.

    Energiekontor wurde 1990 gegründet und ging im Jahr 2000 an die Börse. Seit 2022 sind die Aktien im SDax gelistet. Über die Hälfte der Papiere befindet sich in den Händen der beiden Gründer. Die Bremer Firma beschäftigt 260 Angestellte./lew/jha/err/jha/

    Energiekontor

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    -51,43 %
    +104,61 %
    +176,02 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,35 % und einem Kurs von 26,85 auf Tradegate (14. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -22,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 374,46 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +173,57 %/+184,66 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursdruck nach der Senkung der 2026er EBT-Prognose von 40–60 auf 5–10 Mio. Euro. Ursache sind verzögerte Netzanschlüsse schottischer Windparks; geplante Ergebnisbeiträge verschieben sich teils von 2029 auf 2031. Diskutiert werden weitere Rückschläge unter 30 Euro, Nachkäufe und Verkäufe, hohe Verschuldung bei begrenztem Eigenkapital sowie die Bewertung und Belastbarkeit der Strategie bis 2028.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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