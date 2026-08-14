BERENBERG stuft Grenke auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (14. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: Grenke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marius Fuhrberg
Analysiertes Unternehmen: Grenke
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