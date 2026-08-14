DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. John Kim wertete die Resultate in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung als deutlich positiv für den Windanlagenbauer. Vor allem dank der gut gelaufenen Geschäfte mit dem Verkauf, der Entwicklung, der Herstellung und der Installation von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen hätten die Resultate die Erwartungen klar übertroffen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 28,35EUR auf Tradegate (14. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Han Joon Kim
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Han Joon Kim
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
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