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    Märkte am Montag – DAX-Hotstocks im Fokus

    Stock market price drop display

    Die Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin erstaunlich robust: Der DAX notiert nahe seiner Rekordstände, die Berichtssaison liefert überwiegend positive Impulse und die K.I.-Fantasie sorgt erneut für Rückenwind an den Börsen. Gleichzeitig deutet die geringe Volatilität auf eine bemerkenswerte Gelassenheit der Anleger hin.

    Doch wie belastbar ist diese Stabilität? Welche Signale liefern Sentiment und Markttechnik? Und bieten die aktuellen Börsenfavoriten weiterhin Chancen oder wächst das Rückschlagpotenzial?

    Im Trading-Webinar am Montag, 17.08. um 19:00 Uhr analysieren Nicolas Saurenz und Daniel Saurenz die aktuelle Marktphase und nehmen ausgewählte DAX-Schwergewichte genauer unter die Lupe.

    Die Highlights:

    • Aktuelle Einschätzung zur Lage an den Aktienmärkten
    • Berichtssaison: Was verraten die Unternehmenszahlen über die Marktverfassung?
    • Sentiment und Markttechnik: Wie weit trägt die aktuelle Rally?
    • Rheinmetall: Ist das Wachstum bereits eingepreist?
    • Siemens Energy: Profiteur des K.I.-Booms mit weiterem Potenzial?
    • SAP: Comeback-Kandidat oder ambitionierte Bewertung?

    Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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