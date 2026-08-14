Übernahmefantasie um Workday treibt Software-Erholung an

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Vorabend berichtet, dass sich Workday in Übernahmeverhandlungen mit dem Privatinvestor Silver Lake befindet. Die Übernahmefantasie trieb die Workday-Papiere dann um zeitweise fast 30 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahmefantasie um das US-Unternehmen Workday hat am Freitag auch Europas Softwarewerte beflügelt. Im Dax zogen SAP um gut 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar an. Im MDax erholten sich Nemetschek an der Spitze um fast 10 Prozent und auch im europäischen Technologie-Branchenindex waren Softwarenamen vorne zu finden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Nachricht traf offenbar zugleich den richtigen Nerv der von KI-Verdrängungssorgen geplagten Branche. Ein Börsianer hob hervor, dass die Branche zuletzt bereits angesichts ihrer niedrigen Bewertungen von gewissen Umschichtungen profitiert hätten, nachdem sie lange nicht gut gelaufen waren.

Auch SAP liegen 2026 noch zweistellig im Minus, obwohl sie sich seit Mitte Juli vom tiefsten Niveau seit drei Jahren aus inzwischen schon um 45 Prozent erholt haben./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,40 % und einem Kurs von 62,40 auf Tradegate (14. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,40 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 226,32 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -11,21 %/+16,40 % bedeutet.



