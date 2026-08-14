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    AKTIEN IM FOKUS

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    Übernahmefantasie um Workday treibt Software-Erholung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Workday-Fantasie beflügelt Europas Softwarewerte
    • SAP steigt fünf Prozent auf höchsten Stand seit Januar
    • Nemetschek erholt sich im MDax um fast zehn Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Übernahmefantasie um Workday treibt Software-Erholung an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahmefantasie um das US-Unternehmen Workday hat am Freitag auch Europas Softwarewerte beflügelt. Im Dax zogen SAP um gut 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar an. Im MDax erholten sich Nemetschek an der Spitze um fast 10 Prozent und auch im europäischen Technologie-Branchenindex waren Softwarenamen vorne zu finden.

    Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Vorabend berichtet, dass sich Workday in Übernahmeverhandlungen mit dem Privatinvestor Silver Lake befindet. Die Übernahmefantasie trieb die Workday-Papiere dann um zeitweise fast 30 Prozent nach oben.

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    Die Nachricht traf offenbar zugleich den richtigen Nerv der von KI-Verdrängungssorgen geplagten Branche. Ein Börsianer hob hervor, dass die Branche zuletzt bereits angesichts ihrer niedrigen Bewertungen von gewissen Umschichtungen profitiert hätten, nachdem sie lange nicht gut gelaufen waren.

    Auch SAP liegen 2026 noch zweistellig im Minus, obwohl sie sich seit Mitte Juli vom tiefsten Niveau seit drei Jahren aus inzwischen schon um 45 Prozent erholt haben./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,40 % und einem Kurs von 62,40 auf Tradegate (14. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 226,32 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -11,21 %/+16,40 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke SAP-Erholung von rund 40 % und die erwartete Konsolidierung nach dem Anstieg. Der Rücksetzer wird überwiegend als Gewinnmitnahme und technisch gesund bewertet. 176–177 € gelten als Unterstützung, unter 173–174 € wäre das Bild kritischer; 180 € als wichtige Hürde. Bei deren Überwindung werden 185–190 € und langfristig 200 € erwartet. Fundamental wird SAP trotz weiterhin guten Wachstums wieder günstiger bewertet; die jüngsten Zahlen stützen das Vertrauen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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