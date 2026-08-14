WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Vorsteuerergebnis habe seiner Erwartung entsprochen, die Erträge hätten sie jedoch verfehlt, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Positiv überrascht habe die Kernkapitalquote des Gewerbeimmobilien-Finanzierers./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 3,654EUR auf Tradegate (14. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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