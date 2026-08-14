WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Vorsteuerergebnis habe seiner Erwartung entsprochen, die Erträge hätten sie jedoch verfehlt, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Positiv überrascht habe die Kernkapitalquote des Gewerbeimmobilien-Finanzierers./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 3,654EUR auf Tradegate (14. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
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