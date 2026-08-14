RWE-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Da der bestätigte Ausblick weiteres Aufwärtspotenzial bedeute, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 68 Euro ihre Kaufempfehlung für die Versorgeraktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie, die mit 58,04 Euro deutlich schwächer in den frühen Handel des 14.8.26 gestartet ist, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr altes Hoch bei 62 Euro zulegen kann.

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) trat nach ihrem Jahreshoch vom 30.4.26 bei 62,01 Euro, dem höchsten Wert seit vielen Jahren, seit Anfang Mai zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 54 bis 59 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung des endgültigen Halbjahresberichtes näherte sich der Aktienkurs zuletzt sogar wieder der Marke von 60 Euro an.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 59 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 59 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK32FN7, wurde beim RWE-Aktienkurs von 58,04 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Kann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 62 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,211 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,211 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN7VEJ2, wurde beim Aktienkurs von 58,04 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,77 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,305 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,305 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA802L9, wurde beim Aktienkurs von 58,04 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,96 Euro (+63 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.