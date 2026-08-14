Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 14.08. - OMX Stockholm 30 schwach -1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.483,63 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,62 %, Scout24 +2,90 %, SAP +1,97 %
Flop-Werte: E.ON -4,82 %, Hochtief -2,78 %, RWE -2,73 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:29) bei 32.533,27 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Nemetschek +6,91 %, Talanx +4,85 %, HENSOLDT +4,32 %
Flop-Werte: Nordex -3,07 %, Jenoptik -2,12 %, freenet -1,46 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:39) bei 4.127,98 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: Nemetschek +6,91 %, TeamViewer +5,50 %, HENSOLDT +4,32 %
Flop-Werte: Nordex -3,07 %, Jenoptik -2,12 %, SMA Solar Technology -2,10 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 6.556,46 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,62 %, Wolters Kluwer +3,58 %, Adyen Parts Sociales +2,38 %
Flop-Werte: Air Liquide -1,64 %, Enel -1,59 %, DHL Group -1,51 %
Der ATX steht bei 6.712,96 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,94 %, OMV +0,92 %, UNIQA Insurance Group +0,55 %
Flop-Werte: PORR -1,98 %, Andritz -1,88 %, voestalpine -1,45 %
Der SMI steht bei 14.441,86 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,98 %, Zurich Insurance Group +0,70 %, Alcon +0,50 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,84 %, ABB -0,79 %, Lonza Group -0,47 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.643,39 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +2,96 %, Thales +1,67 %, Airbus +1,42 %
Flop-Werte: Veolia Environnement -2,08 %, Air Liquide -1,64 %, BNP Paribas (A) -1,47 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.272,54 PKT und verliert bisher -1,06 %.
Top-Werte: Skanska (B) +0,72 %, Securitas Shs(B) +0,19 %, H & M Hennes & Mauritz (B) 0,00 %
Flop-Werte: Alfa Laval -1,11 %, Sandvik -1,04 %, ABB -0,79 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.615,00 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,32 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,02 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,85 %, Coca-Cola HBC -1,46 %, Public Power -0,68 %
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