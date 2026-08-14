UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Stimmung seien die Ergebnisse des Zahlungsabwicklers solide gewesen, schrieb Justin Forsythe am Freitag im Nachgang der Halbjahreszahlen. Er bekräftigte seine grundsätzliche Kaufempfehlung, hält Chancen und Risiken aktuell aber eher für ausgeglichen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 1.085EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1400

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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