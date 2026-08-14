RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 28,08EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 220

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

