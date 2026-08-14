RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 28,08EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 220
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 220
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
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