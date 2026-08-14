GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1800 auf 1850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und bleibt insgesamt optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 1.085EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1850

Kursziel alt: 1800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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