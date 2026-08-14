GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 236 auf 262 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe ein stärkeres Ergebnisbild des Windturbinen-Herstellers gezeichnet, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Er hob die neuen Gewinn- und Ausschüttungsambitionen hervor./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 28,08EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 262

Kursziel alt: 236

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m

