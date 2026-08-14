GOLDMAN SACHS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Großküchenausrüsters an. Positiv hob er den ungewöhnlich hohen US-Auftragsbestand hervor./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 630,5EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ope Otaniyi

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 833

Kursziel alt: 831

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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