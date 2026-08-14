Iran, Schulden, Zinsen: Trump-Amerika - Abstieg einer Supermacht!

Iran, Schulden, Zinsen, KI: wir erleben den beschleunigten Abstieg der Supermacht USA unter Präsident Donald Trump! Er kann den Iran-Krieg nicht gewinnen - nun versucht sein Finanzminister Bessent, den Iran ökonomisch zu bekriegen (was nicht funktionieren wird). Teheran dagegen wird den Konflikt eskalieren vor den US-Zwischenwahlen, um Trump zur "Kapitulation" zu zwingen. Die Zeit spricht für den Iran - die faktische Schließung der Straße von Hormus ist nun ein Dauerzustand und wird daher die Energiepreise sehr wahrscheinlich nach oben bringen. Gleichzeitig explodieren die Schulden in den USA, die Investoren verlangen immer höhere Zinsen als Risikoprämien für den Kauf von US-Schulden. Gestern steigende Kurse an der Wall Street unter dünnstem Handelsvolumen..

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