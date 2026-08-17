Alphabet, Nvidia und Microsoft mit 11,50% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Wenn sich die optimistischen Expertenerwartungen für diese drei Aktien bewahrheiten, dann sollten sich die Aktienkurse auch in Zukunft halbwegs stabil entwickeln. Mit Strukturierten Anlageprodukten können Anleger sogar bei einer deutlichen Kurskorrektur der Aktien positive Renditen erzielen. Für Anleger, die mit Hilfe der drei US-Technologieaktien in den nächsten zwei Jahren eine überproportional hohe Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in die neue US-Technologie Plus-Aktienanleihe der RBI interessant sein, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 11,50 Prozent ermöglichen wird.

Obwohl die Kurse der US-Technologieriesen Alphabet, Nvidia und Microsoft in den vergangenen Jahren nicht von kräftigen Kurskorrekturen verschont geblieben waren, konnten Anleger in den vergangenen drei Jahren mit diesen drei Werten überproportional hohe Kursgewinne erzielen. Die Nvidia-Aktie ließ innerhalb dieses Zeitraumes mit einem Kurszuwachs von mehr als 400 Prozent die anderen beiden genannten Aktien, die „nur“ um 150 Prozent (Alphabet) und 50 Prozent (Microsoft) zulegen konnten, mit großem Abstand hinter sich.

11,50% Zinsen, 40% Sicherheit

Die Schlusskurse der Alphabet-, der Nvidia- und der Microsoft-Aktie vom 31.8.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 30.8.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte.

Unabhängig von der Kursentwicklung der drei Aktien erhalten Anleger nach jedem der zwei Laufzeitjahre, und zwar am 1.9.27 und am 31.8.28, einen Zinskupon in Höhe von 11,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn alle drei Aktienkurse am letzten Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 4.9.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs am Bewertungstag die Barriere von 60 Prozent des Startwertes, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten prozentuellen Wertentwicklung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Die RBI-11,50% US-Technologie Plus-Aktienanleihe, fällig am 4.9.28, ISIN: AT0000A3W5Q0, kann noch bis 28.8.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 11,50 Prozent abwerfen, wenn die drei US-Technologieriesen in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am 31.8.26 festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.