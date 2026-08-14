Mensch und Maschine Software Aktie gut behauptet +1,25 % - 14.08.2026

Die Mensch und Maschine Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,25 % auf 36,50€ zulegen. Das sind +0,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,50€, mit einem Plus von +1,25 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Mensch und Maschine Software investiert war, konnte einen Gewinn von +4,61 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -0,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,60 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat -1,09 % 3 Monate +4,61 % 1 Jahr -29,10 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 14.08.2026, 10:24 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,94 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +6,71 %.

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Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.