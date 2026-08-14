Versicherer Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Kurssprung

Die Talanx-Aktie gewann am Vormittag zeitweise fast sechs Prozent. Zuletzt lag sie noch mit gut fünf Prozent im Plus bei 120,40 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026. "Wir erwarten nun, unsere Jahresprognose zu übertreffen und ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro zu erzielen", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Freitag bei Vorlage der Zwischenbilanz in Hannover. Zuvor hatte er "ungefähr 2,7 Milliarden" in Aussicht gestellt - ein Ziel, das er sich ursprünglich sogar erst für 2027 vorgenommen hatte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im ersten Halbjahr verdiente Talanx bereits 1,5 Milliarden Euro und damit neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei legten die Privat- und Firmenversicherung im In- und Ausland ebenso zu wie die Industrieversicherung und der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück , an dem Talanx die Mehrheit hält. Alle Geschäftsbereiche hätten Ergebnisse auf Rekordniveau abgeliefert, sagte Leue.

Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz des Gesamtkonzerns mit der Hauptmarke HDI bei knapp 24,3 Milliarden Euro, doch das Kapitalanlageergebnis sprang um mehr als ein Fünftel nach oben. Zudem gingen die Großschäden von gut 1,1 Milliarden auf 942 Millionen Euro zurück.

Am teuersten schlugen der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada und die Atlantikstürme auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko zu Buche. Außerdem legte Talanx 200 Millionen Euro für die Folgen des Iran-Kriegs zur Seite.

Weitere Großschäden zeichnen sich allerdings schon ab: Das verheerende Erdbeben in Kolumbien koste den Konzern samt der Hannover Rück voraussichtlich eine dreistellige Millionen-Euro-Summe, sagte Finanzvorstand Jan Wicke.

Auch die Waldbrände in Südeuropa und die Hitzewelle dürften den Konzern finanziell treffen. Neben den Zerstörungen durch Feuer in Frankreich und Spanien gehe es dabei auch um die Schiffstransporte auf dem Rhein, der derzeit unter extremem Niedrigwasser leidet. Falls Schiffe dort nicht mehr fahren könnten, griffen möglicherweise Versicherungsverträge gegen Betriebsunterbrechungen.

Bei Talanx ist man von den extremen Wetterereignissen keineswegs überrascht. Das seien die Folgen des Klimawandels, erklärte Wicke. "Es wird mehr Starkregenfälle geben, es wird mehr Brände geben und es wird mehr Tropical Events geben." Was man derzeit erlebe, sei noch lange nicht die Spitze dessen, was der Versicherer in seinen Berechnungen einkalkuliert habe: "Es ist durchaus möglich, dass es Phasen gibt, wo es noch deutlich schlimmer wird", stellte Wicke klar./stw/lew/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 254 auf Tradegate (14. August 2026, 10:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -1,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %. Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,54 Mrd.. Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +6,55 %/+42,07 % bedeutet.



