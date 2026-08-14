E.ON Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 14.08.2026

Mit einer Performance von -6,06 % musste die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der E.ON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,06 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von E.ON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,00 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um -9,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +14,09 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,54 % 1 Monat -10,30 % 3 Monate -9,00 % 1 Jahr +14,64 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 14.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,72 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,95 %. ENGIE notiert im Minus, mit -1,65 %. RWE notiert im Minus, mit -3,00 %. Iberdrola verliert -1,46 %

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.