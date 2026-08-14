🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Besonders beachtet!

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    E.ON Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die E.ON Aktie bisher Verluste von -6,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 14.08.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    E.ON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Mit einer Performance von -6,06 % musste die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der E.ON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,06 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    29.234,08€
    Basispreis
    28,06
    Ask
    × 9,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.486,81€
    Basispreis
    29,45
    Ask
    × 9,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von E.ON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,00 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die E.ON Aktie damit um -9,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +14,09 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,54 %
    1 Monat -10,30 %
    3 Monate -9,00 %
    1 Jahr +14,64 %
    Stand: 14.08.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,72 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 14.08. - OMX Stockholm 30 schwach -1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,95 %. ENGIE notiert im Minus, mit -1,65 %. RWE notiert im Minus, mit -3,00 %. Iberdrola verliert -1,46 %

    E.ON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    -5,90 %
    -9,80 %
    -9,94 %
    -8,26 %
    +15,64 %
    +67,38 %
    +71,10 %
    +131,28 %
    +1.146,94 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
    E.ON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! E.ON Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 14.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die E.ON Aktie bisher Verluste von -6,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     