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    Besonders beachtet!

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    RWE - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die RWE Aktie bisher Verluste von -2,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.

    Besonders beachtet! - RWE - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.08.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von -2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,51 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um +5,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RWE +31,72 % gewonnen.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,81 %
    1 Monat +5,99 %
    3 Monate +5,51 %
    1 Jahr +68,32 %
    Stand: 14.08.2026, 10:31 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,86 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.08. - OMX Stockholm 30 schwach -1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht


    Der deutsche Aktienmarkt konnte anfängliche Gewinne am Donnerstag nicht behaupten und schloss nach dem jüngsten Rekordlauf leicht im Minus. Der DAX verlor 0,12 Prozent auf 26.300 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 0,22 respektive 0,11 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es lediglich 33 Gewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,30 Punkte auf 15,49 Zähler. In der Sektorenbetrachtung führte...

    RWE nach Zahlen: Aktie bereitet Mega-Kaufsignal vor


    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Enel notiert im Minus, mit -1,63 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,37 %. E.ON verliert -5,90 %

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    Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RWE

    -2,23 %
    +5,81 %
    +5,99 %
    +5,51 %
    +68,32 %
    +53,15 %
    +90,04 %
    +286,59 %
    +204,60 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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