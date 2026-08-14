Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 14.08.2026

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 47,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,70 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,07 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -3,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Plus von +30,03 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,86 % 1 Monat -3,06 % 3 Monate +26,07 % 1 Jahr +79,48 %

Informationen zur Bayer Aktie

Stand: 14.08.2026, 10:31 Uhr

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,58 Mrd. € wert.

Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,08 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,52 %. Sanofi verliert -0,71 %

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.