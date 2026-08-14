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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -1,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 14.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 47,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,70  entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,07 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -3,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Plus von +30,03 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,86 %
    1 Monat -3,06 %
    3 Monate +26,07 %
    1 Jahr +79,48 %
    Stand: 14.08.2026, 10:31 Uhr

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,58 Mrd. € wert.

    Bayer: Das sind aktuell die wichtigen Schlüsselzonen


    Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

    Bayer: Das sind aktuell die wichtigen Schlüsselzonen


    Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

    Bayer: Das sind aktuell die wichtigen Schlüsselzonen


    Nach dem Comeback Ende Juni hat die Bayer-Aktie eine Verschnaufpause eingelegt und dabei neue technische Zonen ausgebildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unterstützung an der 50-Tage-Linie sowie das jüngere tiefere Hoch.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,08 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,52 %. Sanofi verliert -0,71 %

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -1,58 %
    -3,86 %
    -3,06 %
    +26,07 %
    +79,48 %
    -8,17 %
    +0,65 %
    -49,91 %
    +231,74 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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