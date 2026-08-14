BYD-Aktie nach Rallye im Konsolidierungsmodus – neutrale Zone dominiert

Der jüngste Schlusskurs vom 13. August 2026 liegt bei 9,76 Euro. Damit notiert die BYD-Aktie klar unterhalb des Rallye-Hochs von 17,48 Euro und hat seit dem Top im Mai 2025 einen spürbaren Rückgang verzeichnet. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum Dreijahrestief von 6,78 Euro komfortabel: Vom Tief aus betrachtet liegt der Kurs deutlich im Plus, bewegt sich aber im unteren Mittelfeld der Spanne der vergangenen drei Jahre. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer neutralen Zone zwischen Erholungsniveau und früheren Hochphasen, ohne aktuell einen klaren Ausbruch nach oben oder unten zu signalisieren.

Über die vergangenen drei Jahre zeigte die BYD-Aktie eine ausgeprägte Achterbahnfahrt. Nach einer Phase moderater Notierungen um 9 bis 10 Euro im zweiten Halbjahr 2023 rutschte der Kurs Anfang 2024 zunächst deutlich ab und markierte am 5. Februar 2024 mit 6,78 Euro das Dreijahrestief. Im Anschluss setzte jedoch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die im Frühjahr 2025 in eine ausgeprägte Rallye mündete. Am 22. Mai 2025 erreichte die Aktie mit 17,48 Euro ihr Dreijahreshoch. Seit diesem Peak dominiert eine breite Konsolidierung mit sukzessiv fallenden Hochpunkten, die den Kurs wieder deutlich näher an das frühere Ausgangsniveau zurückgeführt hat.

200-Tage-Linie als Gradmesser des mittelfristigen Trends

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurse näherungsweise bei rund 10,20 Euro. Damit handelt die BYD-Aktie mit 9,76 Euro etwa 4,3 Prozent unter diesem vielbeachteten gleitenden Durchschnitt. Dieser moderate Abschlag signalisiert einen leicht angeschlagenen, aber nicht klar gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach der starken Hausse 2025 befindet sich der Titel in einer Korrektur- und Seitwärtsphase, in der die 200-Tage-Linie als zentrale Orientierungsmarke fungiert. Ein nachhaltiger Anstieg zurück über diese Marke wäre ein erstes technisches Signal für eine Stabilisierung und mögliche Trendwende nach oben. Bleibt der Kurs darunter, überwiegt der Eindruck einer laufenden Konsolidierung.

Unterstützungen und Widerstände im BYD-Chart

Auf der Unterseite zeigt sich im Bereich um 9,50 Euro eine erste kurzfristige Unterstützung, die in den letzten Wochen mehrfach getestet wurde. Fällt die Aktie darunter, rückt die Zone zwischen 9,00 und 9,20 Euro als nächster Haltebereich in den Fokus. Darunter wäre mittelfristig der Bereich um 8,70 bis 8,50 Euro relevant, wo in der Vergangenheit wiederholt Käufer auftraten. Auf der Oberseite trifft der Kurs bereits im Band zwischen 10,20 und 10,50 Euro auf einen markanten Widerstand, der eng mit der 200-Tage-Linie verknüpft ist. Gelingt hier ein Ausbruch, eröffnet sich Potenzial in Richtung 11,00 bis 11,30 Euro. Darüber wäre das Cluster um 12,0 bis 12,5 Euro der nächste größere Widerstandsbereich, bevor langfristig wieder die Region deutlich oberhalb von 15 Euro ins Blickfeld rücken könnte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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