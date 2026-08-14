GRENKE - Aktie verliert deutlich -4,31 % - 14.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Sie fällt um -4,31 % auf 11,100€. Der Kursrückgang der GRENKE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,31 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

GRENKE ist ein Spezialfinanzierer für KMU mit Fokus auf Leasing von IT- und Bürotechnik, Factoring und Bankdienstleistungen. Kernprodukte sind Small-Ticket-Leasing, Working-Capital-Finanzierung und Gründerkredite. Stark in Nischen, europaweit aktiv. Wichtige Wettbewerber: DLL, CHG-MERIDIAN, Siemens Financial Services, diverse Spezial-Leaser. USP: hohe Prozessautomatisierung, schnelle Kreditentscheidungen, klarer KMU-Fokus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die GRENKE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um -7,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,07 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von GRENKE -29,32 % verloren.

GRENKE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,38 % 1 Monat -7,07 % 3 Monate -10,97 % 1 Jahr -37,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GRENKE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 10:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurs- und Fünfjahreschart-Rückgang der GRENKE-Aktie sowie die aus Sicht vieler Anleger sehr günstige Bewertung, teils unter Buchwert. Diskutiert werden enttäuschendes, nachlassendes Wachstum, steigende Ausfallquoten, hohe Personal- und Prozesskosten sowie ungenutzte Digitalisierungschancen. Uneinigkeit besteht über die Leasingnachfrage und Investitionsbereitschaft von KMU. Zudem stehen Management, Risikosteuerung und mögliche strategische Schritte des Aufsichtsrats im Fokus.

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 517,96 Mio. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), SoftBank Group und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,56 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -0,27 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -0,88 %. UniCredit verliert -0,57 % Siemens notiert im Minus, mit -0,60 %.

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Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.