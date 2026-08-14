Dividenden-Star Talanx übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnprognose an

Unter dem Strich blieb ein Konzernüberschuss von 1,50 Milliarden Euro übrig, ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ebenfalls mehr, als der Markt im Schnitt auf dem Zettel hatte.

Der Versicherungskonzern Talanx hat die erste Jahreshälfte 2026 deutlich besser abgeschlossen als noch vor einigen Monaten erwartet und reagiert nun mit einer angehobenen Prognose. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf 3,18 Milliarden Euro und lag damit elf Prozent über dem Vorjahreswert sowie oberhalb der von Analysten im Konsens erwarteten 3,09 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Talanx-Aktie legt am Freitag um mehr als 5 Prozent auf mehr als 120 Euro zu und ist somit auf dem besten Weg zu ihrem 52-Wochen-Hoch bei 126 Euro. Bereits Anfang des Jahres hatte der Vorstand eine kräftige Dividendenerhöhung von 2,70 auf 3,60 Euro angekündigt. Damit beträgt die Dividendenrendite nunmehr rund 3 Prozent.

Besonders kräftig entwickelte sich das Neugeschäft in der Erstversicherung: Hier zog das Nettoergebnis um zwölf Prozent auf 778 Millionen Euro an. Bemerkenswert ist zudem der Blick auf die Großschäden, die den Konzern mit 942 Millionen Euro belasteten, während im Budget für solche Fälle eigentlich 1,416 Milliarden Euro eingeplant waren. Für das restliche Jahr bleibt damit ein spürbarer finanzieller Puffer.

Angesichts dieser Zahlen justierte der Vorstand die Jahresprognose nach oben: Statt eines Konzernergebnisses von rund 2,70 Milliarden Euro peilt Talanx nun ein Ergebnis "signifikant über" dieser Marke an. Der bisherige Marktkonsens von 2,82 Milliarden Euro dürfte angesichts des starken Halbjahres und des neuen Ausblicks nach oben wandern.

Thorsten Wenzel, Analyst bei der DZ Bank, sieht den Versicherer weiterhin in einem günstigen Marktumfeld, warnt aber vor erodierenden Preisen sowohl im Industrie- als auch im Rückversicherungsgeschäft. Angesichts des strukturellen Wachstums bei Retail International, voraussichtlich steigender Kapitalanlageerträge und stiller Reserven in der Bilanz hält er weiteres Gewinnwachstum auch über das laufende Jahr hinaus für wahrscheinlich.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 120EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.





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