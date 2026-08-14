Masterflex Aktie - Wird der Widerstand endlich überwunden?

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland bleibt weiter anspruchsvoll. In diesem Umfeld behauptet sich Masterflex recht ordentlich, steigert im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz und verbessert die Profitabilität, trotz des Aufbaus eines neuen Werks in Marokko. Die Aktie bewegt sich nun schon seit einem Jahr – auf hohem Niveau – seitwärts. Könnte ein Ausbruch nach oben gelingen? Weiterlesen