Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt

Für die im Kleinwerteindex SDax gelistete Aktie ging es im Handel am Freitag zuletzt um gut ein Prozent nach oben auf 18,60 Euro. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie allerdings immer noch leicht an Wert verloren. Für Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg lagen die Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr trotz einer weiter verhaltenen Konsumstimmung den Gewinn gesteigert. Der Überschuss legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Werte der Immobilien entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Bei den Anlegern kam das am Freitag gut an.

Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Grund hierfür seien vor allem gestiegene Vertragsmieten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) verdiente Deutsche Euroshop 105,4 Millionen Euro und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Im laufenden Jahr erwartet das Management einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 211 bis 219 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) soll bei 134 bis 142 Millionen Euro liegen, und der Jahresumsatz soll weiterhin 269 bis 277 Millionen Euro erreichen.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 18,54 auf Tradegate (13. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um +1,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd.. Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +2,48 %/+24,06 % bedeutet.





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