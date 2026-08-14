IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt

Die im Kleinwerteindex SDax gelisteten Papiere notierten zuletzt mit einem leichten Plus bei 78,05 Euro. Damit läuft die Aktie seit dem Übernahmeangebot des indischen Konzerns Persistent im Juni weiter seitwärts. Die Inder bieten 81 Euro je Nagarro-Aktie. Die Offerte hatte die Aktie von nahe ihres Rekordtiefs bei 32,50 Euro auf rund 78 Euro hochgehievt.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal seinen Gewinn gesteigert. Der Umsatz lag indessen nahezu auf Vorjahresniveau. Die Prognose für 2026 bestätigte Nagarro. An der Börse zeigte sich die Aktie wenig bewegt.

Analyst Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies verwies am Freitag auf eine weiterhin enttäuschende Dynamik beim Umsatzwachstum. Anzeichen für eine Nachfragebelebung gebe es nicht. Die Profitabilität von Nagarro habe sich jedoch verbessert und der Ausblick sei bestätigt worden.

Die Erlöse von Nagarro legten im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,2 Prozent auf 252,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 2,0 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich aber um fast ein Viertel auf 37,8 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge (Ebitda) stieg von 12,1 auf 15,0 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn um etwas mehr als ein Viertel auf 10,6 Millionen Euro. Grund hierfür ist vor allem der Wegfall eines Steueraufwands.

Für das laufende Jahr peilt das Management auf Basis aktueller Wechselkurse weiter einen Erlös von 1,0 bis 1,06 Milliarden Euro an. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigte Ebitda-Marge) hängen bleiben. 2025 lag der Umsatz bei 999 Millionen Euro und die operative Marge bei 13,8 Prozent.

Nagarro hatte im Juli Probleme mit der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin. Diese hatte Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Im Wesentlichen gehe es um die Aufzeichnung, Erfassung und geografische Aufschlüsselung von Umsatzerlösen sowie die erstmalige bilanzielle Erfassung von Unternehmenserwerben. Hinzu kämen die Beschreibung des Geschäftsmodells und die Risikoberichterstattung im Lagebericht, teilte das Unternehmen Mitte Juli mit./err/lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 18.615 auf Ariva Indikation (14. August 2026, 10:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %. Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd.. Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,65 %/+15,24 % bedeutet.





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