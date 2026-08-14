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    AKTIEN IM FOKUS

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    Eon auf Tief seit Januar - Regulierungsentwurf enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon-Aktien fallen auf tiefsten Stand seit Januar
    • Regulierungsentwurf enttäuscht den Markt deutlich
    • Gasnetz-Verzinsung soll nur 3,76 Prozent betragen
    AKTIEN IM FOKUS - Eon auf Tief seit Januar - Regulierungsentwurf enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon sind am Donnerstagvormittag mit 17,135 Euro auf das tiefste Niveau seit Januar abgesackt. Die Papiere der Essener weiteten ihren jüngsten Kursrutsch damit um gut 6 Prozent aus. Ein Börsianer wertete den Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032 als Enttäuschung. Auch RWE-Aktien tendieren schwach und halten sich nur mit Mühe über ihrer 100-Tage-Linie.

    Demnach soll den Versorgern für Gasnetze eine pauschalierte Kapitalverzinsung von 3,76 Prozent zugemessen werden. Der Markt habe sich mit 4,5 bis 5,5 Prozent allerdings viel mehr erhofft, so der Börsianer.

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    Eon-Chef Leonhard Birnbaum hatte zuletzt betont, wie sehr die Investitionen in Deutschland von einer angemessenen Regulierung abhängen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 58,26 auf Tradegate (14. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,35 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +11,76 %/+16,92 % bedeutet.





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