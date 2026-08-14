Eon auf Tief seit Januar - Regulierungsentwurf enttäuscht

Eon-Chef Leonhard Birnbaum hatte zuletzt betont, wie sehr die Investitionen in Deutschland von einer angemessenen Regulierung abhängen./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 58,26 auf Tradegate (14. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,35 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +11,76 %/+16,92 % bedeutet.