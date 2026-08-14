BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach Zahlen mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Der Rekord an Aufträgen sorge dafür, dass die künftige Umsatzentwicklung besser absehbar sei. Die Aktie werde immer noch unter dem historischen Schnitt bewertet./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 196EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 254

Kursziel alt: 254

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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