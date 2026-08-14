BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach Zahlen mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Der Rekord an Aufträgen sorge dafür, dass die künftige Umsatzentwicklung besser absehbar sei. Die Aktie werde immer noch unter dem historischen Schnitt bewertet./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 196EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 254
Kursziel alt: 254
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 254
Kursziel alt: 254
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte