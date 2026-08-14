BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der endgültige Quartalsbericht des Energieinfrastrukturunternehmens habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Projektpipeline sei gut gefüllt./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:33 / GMT
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Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 65,05EUR auf Tradegate (14. August 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
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