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    Blockade auf unbestimmte Zeit

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    USA drohen Iran mit historischem Wirtschaftsschlag – Öl steigt

    Washington will nächste Woche neue Maßnahmen vorstellen und die Seeblockade notfalls unbegrenzt fortsetzen. Entscheidend ist, wie hart der angekündigte "Doppelschlag" wirklich ausfällt.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA planen neue Iran-Maßnahmen, Blockade bleibt bestehen
    • Ölpreis steigt wegen neuer US-Drohungen gegen Iran
    • Hormus-Risiko wächst, Einigung zwischen Iran und USA fehlt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Blockade auf unbestimmte Zeit - USA drohen Iran mit historischem Wirtschaftsschlag – Öl steigt
    Foto: Vahid Salemi - AP

    Der Ölpreis zieht wieder an, nachdem Washington den Druck auf den Iran deutlich verschärft hat. Brent stieg am Freitag um bis zu 1 Prozent auf knapp 88 US-Dollar je Barrel, WTI um 1,3 Prozent auf mehr als 82 US-Dollar. Auslöser sind neue Drohungen der USA: Finanzminister Scott Bessent kündigte für kommende Woche Maßnahmen zur "wirtschaftlichen Isolation" des Iran an, "wie sie in der Geschichte der wirtschaftlichen Isolierung eines Landes noch nie gesehen wurden".

    Bessent sprach von einem "Doppelschlag". Neben neuen wirtschaftlichen Maßnahmen soll auch die US-Seeblockade iranischer Häfen weiterlaufen. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die Blockade könne "auf unbestimmte Zeit" aufrechterhalten werden. Gleichzeitig meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran habe zwei Schiffe der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company angegriffen, die die Straße von Hormus durchquerten.

    Damit steigt erneut das Risiko für eine der wichtigsten Energierouten der Welt. Durch die Straße von Hormus läuft rund ein Fünftel des global gehandelten Öls und Gases. Eine Einigung zwischen Washington und Teheran ist weiter nicht in Sicht. Beide Seiten beanspruchen Kontrolle über die Meerenge und verlangen Zugeständnisse, die die Gegenseite bislang nicht akzeptiert.

    Die Trump-Regierung setzt dabei zunehmend auf wirtschaftlichen statt zusätzlichen militärischen Druck. Hintergrund ist laut Bloomberg auch, dass die USA mit Engpässen bei wichtiger Munition kämpfen und eine weitere Eskalation offenbar vermeiden wollen. Trump selbst erklärte zuletzt, er gehe beim Iran "zurückhaltend" vor und verwies auf die hohe Inflation sowie die angeschlagene Finanzlage des Landes.

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    Der Iran zeigt dagegen wenig Bereitschaft zum Einlenken. Teheran hat sein Militär neu aufgestellt und bereitet sich offenbar auf einen längeren Konflikt vor. Zwar erklärte Außenminister Abbas Araghchi zuletzt, ein Abkommen mit Oman über eine Schifffahrtsroute durch die Meerenge stehe "kurz bevor". Eine vollständige Wiederöffnung der Straße von Hormus wäre damit jedoch ausdrücklich nicht verbunden.

    Für den Ölmarkt bleibt die Lage damit explosiv. Brent und WTI hatten am Donnerstag noch rund 2 Prozent verloren, liegen auf Wochensicht aber weiterhin etwa 4 Prozent im Plus. Entscheidend wird nun, was Washington in der kommenden Woche tatsächlich ankündigt – und ob der wirtschaftliche Druck den Iran an den Verhandlungstisch zwingt oder den Konflikt weiter verschärft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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