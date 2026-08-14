AKTIE IM FOKUS
Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick
- Talanx-Aktien steigen nach Rekordgewinn deutlich
- Vorstand hebt Gewinnprognose für das Jahr an
- Analysten sehen die Aktie weiterhin unterbewertet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen haben Aktien des Versicherers Talanx am Freitag viel Rückenwind verliehen. Der Kurs näherte sich mit bis zu 121,30 Euro dem gut ein Jahr alten Höchststand von 126,20 Euro, weil der Vorstand für das laufende Jahr optimistischer wird. Erstmals seit August 2025 zahlten Anleger wieder mehr als 120 Euro für ein Talanx-Papier. Zuletzt wurden die Titel mit einem Plus von fast fünf Prozent knapp über dieser Marke gehandelt.
Für das erste Halbjahr meldete das Unternehmen einen Rekordgewinn. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank lobte Talanx für ein "starkes Ergebnis". Vorstandschef Torsten Leue erwartet für das laufende Jahr nun einen Überschuss deutlich über der zuvor angepeilten Zahl von ungefähr 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte sich Leue dieses Niveau sogar erst für 2027 vorgenommen.
Der Experte Kamran Hossain von JPMorgan sieht in den Nachrichten von Talanx eine Bestätigung dafür, dass der Versicherer unter Anlegern nicht richtig wertgeschätzt wird. Für eine Aktie, die mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt werde, weise Talanx eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Übertreffen der Erwartungen auf. In der Bewertung der Aktie spiegele sich dies nicht wider.
Noch im Juni hatte der Talanx-Kurs erstmals seit Ende April 2025 unter 100 Euro gestanden. Dann setzte eine Erholung ein, doch erst jetzt setzten sich die Aktien mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf klar ins Plus ab. Mit 5,4 Prozent liegt der Kursgewinn seit dem Jahreswechsel nur ein wenig höher als das Plus vom Freitag./tih/stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (14. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 31,04 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +3,99 %/+33,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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2026-07-08 Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-fallen-grossaktionaer-platziert-4-3-millionen-papiere-ce7f5ed8de8ff627
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
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3,60 € Dividende und Umwandlung in SE.
Neue Aussage:
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von mehr (!) als 4 Euro je Aktie an.
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