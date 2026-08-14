Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick

Für das erste Halbjahr meldete das Unternehmen einen Rekordgewinn. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank lobte Talanx für ein "starkes Ergebnis". Vorstandschef Torsten Leue erwartet für das laufende Jahr nun einen Überschuss deutlich über der zuvor angepeilten Zahl von ungefähr 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte sich Leue dieses Niveau sogar erst für 2027 vorgenommen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen haben Aktien des Versicherers Talanx am Freitag viel Rückenwind verliehen. Der Kurs näherte sich mit bis zu 121,30 Euro dem gut ein Jahr alten Höchststand von 126,20 Euro, weil der Vorstand für das laufende Jahr optimistischer wird. Erstmals seit August 2025 zahlten Anleger wieder mehr als 120 Euro für ein Talanx-Papier. Zuletzt wurden die Titel mit einem Plus von fast fünf Prozent knapp über dieser Marke gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Experte Kamran Hossain von JPMorgan sieht in den Nachrichten von Talanx eine Bestätigung dafür, dass der Versicherer unter Anlegern nicht richtig wertgeschätzt wird. Für eine Aktie, die mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt werde, weise Talanx eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Übertreffen der Erwartungen auf. In der Bewertung der Aktie spiegele sich dies nicht wider.

Noch im Juni hatte der Talanx-Kurs erstmals seit Ende April 2025 unter 100 Euro gestanden. Dann setzte eine Erholung ein, doch erst jetzt setzten sich die Aktien mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf klar ins Plus ab. Mit 5,4 Prozent liegt der Kursgewinn seit dem Jahreswechsel nur ein wenig höher als das Plus vom Freitag./tih/stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (14. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %. Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 31,04 Mrd.. Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +3,99 %/+33,11 % bedeutet.





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