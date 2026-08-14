DREO präsentiert auf der IFA 2026 KI-gesteuertes Ökosystem für automatisiertes Luft-Management

BERLIN, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- DREO, die führende Smart-Home-Marke aus dem Bereich Luftkomfort, kündigt heute seine Teilnahme an der IFA 2026 in Berlin, Deutschland, vom 4. bis 8. September unter dem Motto „AIR, Mastered." an.

Folgende Highlights können Besucher und Besucherinnen während der IFA mit DREO erleben:

Neue Luftreiniger-Produktreihe , angeführt von DREOs neuesten Flagship-Modell und ausgestattet mit den neuesten Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersiven Nutzererlebnissen und vernetzten Smart-Home-Funktionen.

, angeführt von DREOs neuesten Flagship-Modell und ausgestattet mit den neuesten Reinigungstechnologien des Unternehmens, immersiven Nutzererlebnissen und vernetzten Smart-Home-Funktionen. Heiztechnologien der nächsten Generation mit einer neuen adaptiven Luftstrominnovation, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und der Beheizung des gesamten Raumes wechselt. Damit gibt DREO einen ersten Ausblick auf seine kommenden Winterinnovationen.

mit einer neuen adaptiven Luftstrominnovation, die nahtlos zwischen gezielter Wärme und der Beheizung des gesamten Raumes wechselt. Damit gibt DREO einen ersten Ausblick auf seine kommenden Winterinnovationen. DREO Air Intelligence, ein KI-gestütztes System, das Umweltsensorik, automatisierte Entscheidungsfindung und die smarte Steuerung von Geräten kombiniert, um ein intelligentes, selbstständiges Luftmanagement im Zuhause zu ermöglichen.

„Menschen erleben Wohlbefinden zu Hause nicht durch ein einzelnes Produkt. Sie erleben es durch die Luft, die sie umgibt", sagte Olivia Xu, Chief Marketing Officer bei DREO. „Für uns ging es bei der Luft-Technologie noch nie nur um stärkeren Luftstrom, schnelleres Heizen oder bessere Luftreinigung. Es geht darum, die Luft selbst intelligenter für die Menschen arbeiten zu lassen. Auf der IFA bringen wir neue Luftprodukte, wegweisende Heiztechnologien und DREO Air Intelligence zusammen, um zu zeigen, wie man mit smarter Technologie Luft beherrschen kann, so dass sie sich an veränderte Bedürfnisse anpasst und so den Alltag komfortabler gestalten kann."

DREO diskutiert Wellness für Zuhause im Panel-Talk

Neben der Produkt- und Technologiepräsentation wird DREO außerdem auf der IFA Dream Stage einen Panel-Talk mit dem Titel „How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness" teilnehmen.

Die Session wird von Anna Heim von TechCrunch moderiert. Als Sprecher ist unter anderem Tobin Richardson, President & CEO der Connectivity Standards Alliance, vertreten. Darüber hinaus nehmen weitere Branchenexperten aus den Bereichen Smart Home, vernetzte Gesundheit und Luftmanagement im Zuhause teil. Die Diskussion befasst sich damit, wie KI und Konnektivität das Luftmanagement im Zuhause über einfache Automatisierung hinausführen können. DREO will durch ein reaktives Ökosystem mit vernetzten Produkten einen ultimativen Luftkomfort herstellen, der schnell und eigenständig ist.

Alle Termine im Überblick

Der DREO-Messestand befindet sich in Halle 9, Stand 130, Messe Berlin, und ist vom 4. bis 8. September 2026 geöffnet.

Die Dream-Stage-Podiumsdiskussion findet am Freitag, 4. September 2026, von 12:45 bis 13:15 Uhr MESZ in Halle 25, Messe Berlin, statt. Bitte klicken Sie hier, um das DREO IFA-Panel zu registrieren.

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