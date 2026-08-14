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    Red Cat Holdings Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,46 % - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die Red Cat Holdings Aktie, bisher, um +8,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Red Cat Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Red Cat Holdings Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,46 % - 14.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Red Cat Holdings bietet spezialisierte Drohnenlösungen mit innovativer Softwareintegration und konkurriert mit großen Namen wie DJI und Parrot.

    Red Cat Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Red Cat Holdings. Sie steigt um +8,46 % auf 9,6240. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Red Cat Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,6240, mit einem Plus von +8,46 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Red Cat Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +13,57 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Red Cat Holdings Aktie damit um +35,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Red Cat Holdings +32,95 % gewonnen.

    Red Cat Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,14 %
    1 Monat +32,70 %
    3 Monate +13,57 %
    1 Jahr +12,20 %
    Stand: 14.08.2026, 11:23 Uhr

    Informationen zur Red Cat Holdings Aktie

    Es gibt 152 Mio. Red Cat Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. € wert.

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    Ob die Red Cat Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Red Cat Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Red Cat Holdings

    +8,07 %
    +35,14 %
    +32,70 %
    +13,57 %
    +12,20 %
    +331,55 %
    ISIN:US75644T1007WKN:A2PPXB
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