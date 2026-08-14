Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 14.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rheinmetall. Mit einer Performance von +2,64 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +0,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.205,80€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Rheinmetall investiert war, konnte einen Gewinn von +4,76 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -25,02 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,33 % 1 Monat +19,25 % 3 Monate +4,76 % 1 Jahr -27,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 11:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Rheinmetall-Aufträge und deren möglichen Einfluss auf Umsatz und Aktienkurs. Diskutiert werden eine langfristig positive Einschätzung sowie Nachkäufe bei niedrigeren Kursen, zugleich gilt die Aktie nach früheren Höchstständen um 2.000 Euro als überbewertet. Charttechnisch stehen die mögliche Beendigung der Korrektur, ein Widerstand und ein Rückfall unter 1.000 Euro im Raum. Zudem wird bezweifelt, dass Auftragseingänge kurzfristig nachhaltig im Kurs ankommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,14 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Thales notiert im Plus, mit +0,93 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,09 %. Lockheed Martin legt um +0,04 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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