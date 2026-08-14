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    Besonders beachtet!

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    Valneva Aktie legt weiter zu - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Valneva Aktie bisher um +25,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Valneva Aktie.

    Besonders beachtet! - Valneva Aktie legt weiter zu - 14.08.2026
    Foto: Valneva - Valneva

    Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen, spezialisiert auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Hauptprodukte: zugelassener Chikungunya-Impfstoff (IXCHIQ), Reiseimpfstoffe (z.B. gegen Japanische Enzephalitis, Cholera). Marktstellung: Nischenanbieter im Impfstoffsegment. Wichtige Konkurrenten: GSK, Sanofi, Pfizer, Moderna. USP: Fokus auf vernachlässigte/endemische Krankheiten und Reiseimpfstoffe.

    Valneva Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Valneva Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +25,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Valneva Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,0190, mit einem Plus von +25,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Valneva einen Gewinn von +17,17 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Valneva Aktie damit um +33,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Valneva um -32,29 % verloren.

    Valneva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +33,83 %
    1 Monat +33,19 %
    3 Monate +17,17 %
    1 Jahr -46,92 %
    Stand: 14.08.2026, 11:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Valneva Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach der validierten EMA-Einreichung des Lyme-Impfstoffs und die erwartete FDA-Einreichung. Diskutiert werden hohe Zulassungschancen, aber auch Risiken durch den verfehlten primären Phase-3-Endpunkt. Die H1-Zahlen gelten trotz solider Liquidität als schwach; Verwässerung bleibt ein Thema. Die Bewertung reicht von spekulativ über 4–5 Euro bis zu 6–8 Euro im Erfolgsfall.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Valneva eingestellt.

    Zur Valneva Diskussion

    Informationen zur Valneva Aktie

    Es gibt 190 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,01 Mio. € wert.

    EMA startet Prüfung des Lyme-Borreliose-Impfstoffs


    Pfizer und Valneva haben mit ihrem gemeinsam entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten PF-07307405 einen wichtigen regulatorischen Schritt in Europa erreicht. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat den Zulassungsantrag für den Impfstoff …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,71 %.

    Valneva Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Valneva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valneva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Valneva

    +27,24 %
    +35,34 %
    +34,68 %
    +18,48 %
    -46,92 %
    -59,89 %
    -78,35 %
    -2,58 %
    -56,90 %
    ISIN:FR0004056851WKN:A0MVJZ
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