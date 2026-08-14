Valneva Aktie legt weiter zu - 14.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Valneva Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +25,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Valneva Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,0190€, mit einem Plus von +25,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen, spezialisiert auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Hauptprodukte: zugelassener Chikungunya-Impfstoff (IXCHIQ), Reiseimpfstoffe (z.B. gegen Japanische Enzephalitis, Cholera). Marktstellung: Nischenanbieter im Impfstoffsegment. Wichtige Konkurrenten: GSK, Sanofi, Pfizer, Moderna. USP: Fokus auf vernachlässigte/endemische Krankheiten und Reiseimpfstoffe.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Valneva einen Gewinn von +17,17 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Valneva Aktie damit um +33,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Valneva um -32,29 % verloren.

Valneva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +33,83 % 1 Monat +33,19 % 3 Monate +17,17 % 1 Jahr -46,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Valneva Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 11:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach der validierten EMA-Einreichung des Lyme-Impfstoffs und die erwartete FDA-Einreichung. Diskutiert werden hohe Zulassungschancen, aber auch Risiken durch den verfehlten primären Phase-3-Endpunkt. Die H1-Zahlen gelten trotz solider Liquidität als schwach; Verwässerung bleibt ein Thema. Die Bewertung reicht von spekulativ über 4–5 Euro bis zu 6–8 Euro im Erfolgsfall.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Valneva eingestellt.

Informationen zur Valneva Aktie

Es gibt 190 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,01 Mio. € wert.

Pfizer und Valneva haben mit ihrem gemeinsam entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten PF-07307405 einen wichtigen regulatorischen Schritt in Europa erreicht. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat den Zulassungsantrag für den Impfstoff …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,71 %.

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Ob die Valneva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valneva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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