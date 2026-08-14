Reddit (A) Aktie steigt am 14.08.2026 kräftig

Die Reddit (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +13,14 % auf 155,00€ zulegen. Das sind +18,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Reddit (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 155,00€, mit einem Plus von +13,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Reddit (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +13,43 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Reddit (A) auf -24,00 %.

Reddit (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,42 % 1 Monat -13,64 % 3 Monate +13,43 % 1 Jahr -26,92 %

Informationen zur Reddit (A) Aktie

Stand: 14.08.2026, 11:25 Uhr

Es gibt 146 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,35 Mrd. € wert.

Die Reddit-Aktie steigt nachbörslich über 12 Prozent, nachdem die Aufnahme des Social-Media-Konzerns in den S&P 500 bekannt gegeben wurde. Die Aktie von Reddit hat einen ordentlichen Kurssprung hingelegt. Auslöser ist die bevorstehende Aufnahme des …

Die Reddit-Aktie steigt nachbörslich über 12 Prozent, nachdem die Aufnahme des Social-Media-Konzerns in den S&P 500 bekannt gegeben wurde. Die Aktie von Reddit hat einen ordentlichen Kurssprung hingelegt. Auslöser ist die bevorstehende Aufnahme des …

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Reddit (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Reddit (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Reddit (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.