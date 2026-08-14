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    SanDisk Corporation Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,76 % - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +3,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,76 % - 14.08.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Wie hat sich die SanDisk Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +3,76 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +13,68 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.380,00, mit einem Plus von +3,76 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der SanDisk Corporation Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,90 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +28,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SanDisk Corporation auf -6,90 %.

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    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,44 %
    1 Monat -11,76 %
    3 Monate -6,90 %
    1 Jahr -6,90 %
    Stand: 14.08.2026, 11:25 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,48 Mrd. € wert.

    Sandisk hebt erneut ab – Neue Langfristziele sorgen für Kaufrausch


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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    +3,76 %
    +28,44 %
    -11,76 %
    +4,55 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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