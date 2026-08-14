Applied Materials Aktie deutlicher Kursrutsch - 14.08.2026

Die Applied Materials Aktie notiert aktuell bei 438,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -26,85 € entspricht. Der Kursrückgang der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,77 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Applied Materials in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,66 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Applied Materials +100,09 % gewonnen.

Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat -14,48 % 3 Monate +15,66 % 1 Jahr +169,73 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Stand: 14.08.2026, 11:25 Uhr

Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,07 Mrd. € wert.

Das die Straße von Hormuz weiter dicht ist, scheint die Anleger nicht zu jucken. De US-Indizes feiern neue Rekorde und der DAX scheint auch wieder Gas zu geben. SanDisk hat die gute Stimmung für Tech-Aktien neu entfacht.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KLA Corporation, ASML Holding und Co.

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. ASML Holding notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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