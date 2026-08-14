OpenAIs Umsatz verdoppelt sich vor Börsengang

Die Zuwächse spiegeln zudem die positive Entwicklung der Abonnementverkäufe und des noch jungen Werbegeschäfts wider. Auch das Kerngeschäft mit Endkunden wächst weiterhin.

Vor allen Dingen das Wachstum der KI-Codierungssoftware sei dafür verantwortlich. Das geht aus Insiderinformationen hervor, wie Bloomberg zuerst mitteilte.

Der jährliche Umsatz von OpenAI hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

OpenAI liefert sich mit dem langjährigen Konkurrenten Anthropic einen erbitterten Kampf um neue Geschäftskunden. Beide Unternehmen haben vertrauliche Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, wobei Anthropic voraussichtlich noch in diesem Herbst an die Börse gehen wird, vor OpenAI.

Einst als Außenseiter betrachtet, hat Anthropic mit KI-Tools, die komplexe Aufgaben wie Programmierung vereinfachen, an Bedeutung gewonnen. Im Mai gab Anthropic bekannt, dass der Umsatz auf Jahresbasis 47 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Laut der Insiderquelle komme OpenAI auf einen jährlichen Umsaz von 40 Millarden US-Dollar.

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Beide Unternehmen sind vor ihrem Börsengang (IPO) unterschiedlich bewertet: Anthropic hat im Mai eine Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, die das Unternehmen mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Für Anthropic rechnen Experten inzwischen mit einer Bewertung zum Börsengang von 2 Billionen US-Dollar.

OpenAI hatte hingegen im März eine Finanzierungsrunde mit über 122 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von 852 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Wallstreet-Analysten gehen mittlerweile bei OpenAI von einer IPO-Bewertung von bis zu 1,3 Billionen US-Dollar aus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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