Schweizer Wirtschaft wächst überraschend stark

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im Frühjahr angetrieben durch die Chemie- und Pharmabranche überraschend stark gewachsen. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zum Vorquartal real um 1,5 Prozent zu, wie eine am Freitag veröffentlichte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Analysten hatten hingegen im Schnitt nur ein Wachstum um 0,3 Prozent erwartet.

Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt: Im ersten Quartal war die Wirtschaft mit einem BIP-Anstieg um 0,4 Prozent bereits gut in das Jahr gestartet, nachdem sich das Wachstum im Schlussquartal 2025 auf 0,2 Prozent belaufen hatte.