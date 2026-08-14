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    AKTIE IM FOKUS

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    Valneva gewinnt 23 Prozent - Zulassung für Zeckenimpfstoff winkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Valneva-Aktien erholen sich um fast 23 Prozent
    • Kurs steigt wieder über die 200-Tage-Linie
    • EMEA prüft Zulassung des Borreliose-Impfstoffs
    AKTIE IM FOKUS - Valneva gewinnt 23 Prozent - Zulassung für Zeckenimpfstoff winkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag um fast 23 Prozent erholt. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.

    Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.

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    Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 23,18 auf Tradegate (14. August 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 132,29 Mrd..

    Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +7,99 %/+46,87 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Valneva - A0MVJZ - FR0004056851

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den möglichen FDA-Zulassungsantrag für VLA15/LB6V durch Pfizer. Trotz hoher Wirksamkeit sehen Anleger wegen des verfehlten statistischen Endpunkts regulatorische Risiken und fragen nach Fast-Track-Status sowie dem Zeitplan bis 2027/28. Steigende Handelsvolumina und Kursanstiege werden als News-Spekulation gewertet. Schwache H1-Zahlen, Margenprobleme und Verwässerung stehen dem Lyme- und S4V2-Potenzial sowie teils optimistischen Fair-Value-Schätzungen gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Valneva eingestellt.

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    dpa-AFX
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