Blaueradler79 schrieb gestern 08:11

Aus Zeitgründen mit Claude AI analysiert;



Valneva H1 2026 – Senior-Biotech-Analyst-Einschätzung



Ich habe den H1-2026-Finanzbericht vollständig gegen die operative Entwicklung, Guidance, Pipeline und Kapitalstruktur gespiegelt. Mein Fazit vorweg:



Die H1-Zahlen sind operativ deutlich schwächer als 2025 – aber der Umsatzrückgang ist wesentlich weniger problematisch, als die −30 % Schlagzeile vermuten lässt. Gleichzeitig ist die Bilanz deutlich besser abgesichert. Der entscheidende Punkt ist, dass Valneva 2026 von einem „Commercial Vaccine Story“ zu einer „Pipeline/Platform Story“ übergeht.



Die Aktie ist damit kein klassischer Turnaround auf Basis steigender Umsätze, sondern zunehmend eine asymmetrische Wette auf LB6V/Lyme + S4V2, bei gleichzeitigem Downside-Schutz durch das bestehende Impfstoffgeschäft und €121,5 Mio. Cash.



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1. Die Headline-Zahlen sehen zunächst schlecht aus



€ Mio. H1 2026 H1 2025 Veränderung

Gesamtumsatz 65,8 97,6 −32,5 %

Product Sales 64,0 91,0 −29,7 %

Bruttogewinn 6,3 50,4 −87,5 %

Operating Loss −49,9 −16,8 deutlich schlechter

Adjusted EBITDA −40,1 −6,0 deutlich schlechter

Nettoverlust −63,3 −20,8 deutlich schlechter

Cash 121,5 161,3* solide



* Vergleich H1 2025.



Die Zahlen sind damit auf GuV-Ebene eindeutig schwach.



Aber hier beginnt die interessante Analyse.



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2. Der Umsatzrückgang ist qualitativ besser als −30 %



Der wichtigste Punkt des gesamten Berichts:



Von den €27 Mio. weniger Product Sales sind erhebliche Teile bewusst bzw. erklärbar:



* Third-Party-Sales: −€10,5 Mio.

* Timing US-DoD / IXIARO

* Distributorwechsel Deutschland

* einmalige DUKORAL-Outbreak-Umsätze 2025

* einmalige IXCHIQ-Umsätze 2025

* Wegfall von Lizenzumsätzen



Third-party sales fielen von €11,4 Mio. auf nur noch €1,0 Mio. – −92 %. Das ist kein operativer Kollaps, sondern der von Valneva seit längerem geplante Rückzug aus diesem Geschäft.



Noch wichtiger:



Proprietäre Product Sales



2025:



€79,6 Mio.



2026:



€63,1 Mio.



Bei konstanten Wechselkursen:



€65,0 Mio.



Damit beträgt der bereinigte Rückgang ungefähr −18 %, nicht −30 %.



Das ist aus Analystensicht ein erheblicher Unterschied.



Meine Einordnung:



−30 % Headline Revenue: 🔴



−18 % proprietäre Sales: 🟠



Bereinigter struktureller Rückgang: 🟡/🟠



Also: schwach, aber kein Beweis für einen kollabierenden Kernmarkt.



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3. IXIARO ist weiterhin der wichtigste Cash-Generator



IXIARO:



€44,0 Mio. H1 2026



gegenüber



€54,7 Mio. H1 2025



= −20 %



Aber die Bruttomarge liegt weiterhin bei:



56,4 %



Das ist für Valneva entscheidend.



Der Rückgang wurde laut Unternehmen vor allem verursacht durch:



* Distributorwechsel Deutschland

* Timing der US-DoD-Lieferungen

* niedrigere Produktionsvolumina

* ungünstigere Manufacturing-Kosten



Gleichzeitig war H1 2025 bei der Produktion außergewöhnlich günstig, weil die hohe Auslastung zu besserer Kostenabsorption geführt hatte.



Senior-Analyst-Fazit



Ich würde IXIARO deshalb nicht mit einem −20-%-Terminal-Decline modellieren.



Eher:



temporär schwächer + hohe Volatilität durch DoD-Timing + weiterhin attraktives margenstarkes Kernprodukt.



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4. DUKORAL: ebenfalls überwiegend Timing/Normalisierung



DUKORAL:



€14,7 Mio. vs. €17,4 Mio.



= −16 %



Der Vergleich ist allerdings verzerrt.



H1 2025 enthielt außergewöhnliche Lieferungen nach Mayotte wegen eines Cholera-Ausbruchs.



2026 kam zusätzlich der deutsche Distributorwechsel hinzu.



Die H1-2026-Bruttomarge lag bei nur 24,7 %, gegenüber 52,9 % im Vorjahr und 33,3 % für FY2025.



Das ist schwach, aber ich würde auch hier nicht H1 2026 annualisieren.



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5. Das eigentliche Problem ist IXCHIQ



Hier wird es deutlich kritischer.



IXCHIQ-Umsatz:



€4,4 Mio.



gegenüber



€7,5 Mio.



Aber die entscheidende Zahl ist die Marge:



IXCHIQ Gross Profit



−€13,9 Mio.



Bruttomarge:



−315 %



Warum?



* €9,7 Mio. Kündigungs-/Stornierungskosten für externe Produktionsverträge

* €4,5 Mio. Abschreibung auf überschüssige Lagerbestände

* deutlich niedrigere Nachfrage als ursprünglich erwartet.



Das erklärt einen sehr großen Teil der katastrophalen H1-Gross-Margin.



Und das ist wichtig:



Ein erheblicher Teil des H1-Verlusts ist kein normaler laufender Produktionsverlust, sondern eine Bereinigung der früheren IXCHIQ-Expansion.



Aber:



IXCHIQ ist trotzdem ein strukturelles Risiko.



Die US-Zulassung wurde nach der FDA-Suspension freiwillig zurückgezogen; Sicherheitsbedenken bei älteren Personen haben die kommerzielle Perspektive erheblich verändert. Valneva selbst weist darauf hin, dass weitere regulatorische Einschränkungen oder ein vollständiger Rückzug nicht ausgeschlossen werden können.



Meine Bewertung:



IXCHIQ ist derzeit kein Bewertungsanker mehr.



Ich würde im SOTP dafür nur einen relativ niedrigen Wert ansetzen.



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6. Der wichtigste positive Punkt: Valneva räumt auf



Das gefällt mir aus Investorensicht.



Valneva:



* beendet Third-Party-Distribution

* reduziert IXCHIQ-Kapazitäten

* restrukturiert

* reduziert Personal um 10–15 %

* senkt R&D

* senkt Marketing

* senkt G&A

* verkauft Nantes

* konzentriert Frankreich

* konzentriert R&D in Wien.



Die Restrukturierung soll bereits H2 2026 positiv auf P&L und Cashflow wirken.



R&D:



€30,2 Mio. vs. €32,4 Mio.



Marketing:



€13,5 Mio. vs. €20,3 Mio.



G&A:



€15,4 Mio. vs. €19,0 Mio.



Das ist strategisch sinnvoll.



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7. Die Guidance ist der eigentliche Reality Check



Valneva bestätigt:



2026 Product Sales



€135–150 Mio.



Nach H1:



€64,0 Mio.



Damit müssen H2 noch:



€71–86 Mio.



kommen.



Das entspricht gegenüber H2 2025 einem Wachstum von ungefähr:



+6 % bis +29 %



Denn 2025 lagen die Product Sales bei €157,9 Mio.; nach €91 Mio. in H1 bleiben etwa €66,9 Mio. für H2.



Das halte ich für machbar.



Warum?



H2 ist bei Valneva saisonal wesentlich wichtiger.



Außerdem sollten:



* Deutschland-Distributorwechsel

* DoD-Timing

* Third-Party-Wind-down

* einige Sonderbelastungen



nicht im gleichen Ausmaß wiederkehren.



Meine Guidance-Wahrscheinlichkeit:



Szenario Wahrscheinlichkeit

€135–140 Mio. 25 %

€140–147 Mio. 50 %

€147–150 Mio. 20 %

<€135 Mio. 5 %



Meine eigene Base-Case-Schätzung:



~€143–145 Mio. Product Sales



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8. Aber die Marge ist momentan das größere Problem als der Umsatz



Das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, den der Markt möglicherweise unterschätzt.



Product Sales −30 % wäre alleine verkraftbar.



Aber:



Gross Profit €50,4 Mio. → €6,3 Mio.



ist dramatisch.



Hier wirken gleichzeitig:



1. niedrige Produktionsvolumina

2. IXCHIQ-Abschreibungen

3. IXCHIQ-Vertragskündigungen

4. Idle Capacity

5. schlechtere DUKORAL-Kosten

6. schlechtere IXIARO-Auslastung.



Unallocated Manufacturing Costs:



€9,4 Mio.



vs.



€6,0 Mio.



Das ist der operative Hebel.



Wenn Valneva die Produktionsauslastung wieder erhöht, kann die Gross Margin überproportional steigen.



Das ist für einen Biotech-Investor interessanter als die reine Umsatzsteigerung.



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9. Cash: deutlich besser als die GuV aussieht



Cash:



€121,5 Mio.



Operating Cash Burn H1:



−€13,7 Mio.



Das sieht zunächst sehr gut aus.



Aber Vorsicht:



Der niedrige Cash Burn steht nicht im Einklang mit dem −€63,3 Mio. Nettoverlust, weil große Teile des Verlusts nicht unmittelbar cashwirksam sind bzw. durch Working-Capital-Effekte beeinflusst werden.



Noch wichtiger:



Valneva hat im April eine Kapitalmaßnahme abgeschlossen:



* €37 Mio. sofort

* bis zu €47 Mio. zusätzliche Mittel über Warrants

* insgesamt bis zu €84 Mio.



Neue Aktien:



15,89 Mio.



Die Zahl ausstehender Aktien stieg auf:



189,65 Mio.



und bei vollständiger Ausübung der Warrants könnten weitere 15,89 Mio. Aktien hinzukommen.



Das ist für die Bewertung wichtig.



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10. Die Verwässerung darf man nicht ignorieren



Das ist einer der Punkte, bei denen ich die Aktie derzeit kritischer sehe als viele Retail-Investoren.



Vor der Kapitalmaßnahme:



~173,4 Mio. Aktien



Danach:



~189,6 Mio.



Potentiell:



~205,5 Mio.



Das bedeutet:



bis zu ~18,5 % mehr Aktien gegenüber dem Jahresanfang.



Aber es gibt einen interessanten Mechanismus:



Die Warrants haben einen Ausübungspreis von:



€2,96



Damit ist die Verwässerung erst dann wirklich relevant, wenn die Aktie deutlich über diesem Niveau liegt.



Und genau deshalb ist die Kapitalmaßnahme teilweise sogar positiv:



Wenn der Kurs wegen Lyme deutlich steigt, bekommt Valneva zusätzlich bis zu €47 Mio. Cash.



Das ist eine ungewöhnliche Form von „performance-linked financing“.



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11. Lyme/LB6V ist jetzt der zentrale Equity Driver



Hier verändert sich die Investment Story fundamental.



Die Phase-3-Daten waren:



>70 % Wirksamkeit



konkret:



73,2 %



in der primären vordefinierten Analyse.



Problem:



Das statistische Kriterium wurde dort wegen zu weniger Lyme-Fälle nicht erreicht.



In einer zweiten vordefinierten Analyse lag die Wirksamkeit bei 74,8 % und die untere Grenze des Konfidenzintervalls oberhalb des vorgegebenen Schwellenwerts. Pfizer hält das Ergebnis für ausreichend ermutigend und plant regulatorische Einreichungen.



Das ist aus Analystensicht kein perfektes Phase-3-Ergebnis.



Aber:



Klinisch ist es stark.



Und Pfizer ist weiterhin engagiert.



Valneva erhält bei Zulassung:



14–22 % gestaffelte Royalties



plus:



bis zu $100 Mio. Sales Milestones



plus weitere frühe Commercialization Milestones von insgesamt:



$143 Mio.



Das ist für Valneva extrem wichtig.



Denn Valneva muss nicht selbst die globale Lyme-Kommerzialisierung finanzieren.



Pfizer übernimmt diese Aufgabe.



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12. Lyme könnte Valneva fundamental neu bewerten



Ich würde LB6V deshalb nicht anhand von Valnevas aktueller GuV bewerten.



Ein Beispiel:



Angenommen, LB6V erreicht langfristig:



$1 Mrd. Jahresumsatz



und Valneva erhält im Mittel 18 % Royalty.



Dann wären das:



~$180 Mio. jährliche Royalty Revenue



ohne dass Valneva die komplette kommerzielle Kostenstruktur eines solchen Impfstoffs tragen müsste.



Bei:



$2 Mrd. Sales



wären es:



~$360 Mio.



Das ist eine komplett andere Unternehmensdimension als die heutigen €140–160 Mio. Produktumsatz.



Natürlich sind das Szenarien, keine Prognosen.



Aber genau darin liegt der Optionswert.



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13. Das Problem: regulatorisch ist Lyme noch nicht „durch“



Das würde ich nicht schönreden.



Der primäre Phase-3-Endpunkt hat das vordefinierte statistische Kriterium nicht erreicht.



Daher besteht ein echtes regulatorisches Risiko.



Allerdings:



* 70 % Wirksamkeit

* gute Verträglichkeit

* zweiter vordefinierter Analyseansatz positiv

* Pfizer engagiert

* regulatorische Gespräche laufen

* Einreichungen geplant.



Valneva erwartet regulatorische Entscheidungen innerhalb der nächsten zwölf Monate.



Meine subjektive Zulassungswahrscheinlichkeit:



~65–75 %



Nicht 90 %.



Aber deutlich über einem normalen Phase-3-Biotech-Risiko.



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14. S4V2 ist der zweite Optionswert



S4V2/Shigella ist meines Erachtens viel zu wenig im aktuellen Aktienkurs eingepreist.



Valneva erwartet H2 2026 Phase-2-Daten aus:



* CHIM-Studie

* Infant-Studie.



Das ist wichtig, weil Shigella ein sehr großer globaler Public-Health-Markt ist und derzeit außerhalb einiger Märkte keine etablierte multivalente Vakzine verfügbar ist.



Der US-FDA-Fast-Track-Status unterstreicht die regulatorische Relevanz.



Aber:



S4V2 ist noch wesentlich spekulativer als Lyme.



Ich würde daher aktuell nur einen Optionswert ansetzen.



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15. Mein SOTP-Modell



Jetzt wird es interessant.



Bei ca. 190 Mio. Aktien würde ich ungefähr folgende Werte ansetzen:



Asset Bear Base Bull

Commercial Business €120m €180m €250m

Cash / liquide Assets €120m €120m €120m

Lyme rNPV €200m €400m €650m

S4V2 €30m €100m €250m

übrige Pipeline €20m €40m €75m

Sonstiges / Produktion €20m €30m €40m

Enterprise/Asset Value €510m €870m €1.385bn



Das sind meine Modellannahmen, keine Unternehmensguidance.



Auf ~190 Mio. Aktien ergibt das grob:



Bear:



~€2,70



Base:



~€4,55



Bull:



~€7,30



Ich würde wegen Schulden, Finanzierungskosten und zukünftiger Verwässerung nicht die mathematisch maximal optimistische Variante ansetzen.



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16. Mein realistischer Fair-Value-Korridor



Unter Einbeziehung von:



* aktuellem Commercial Business

* Cash

* Lyme-Risiko

* S4V2

* Verwässerung

* Schulden

* IXCHIQ-Risiko



komme ich aktuell auf:



Base Case: €4,20–€4,80



mit meinem zentralen Wert bei etwa:



€4,50



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17. Bull Case



Wenn in den nächsten 12–18 Monaten Folgendes passiert:



1. Pfizer reicht LB6V ein

2. regulatorischer Prozess läuft ohne größere Überraschung

3. Zulassung wird wahrscheinlich

4. S4V2 liefert positive Phase-2-Daten

5. Commercial Sales stabilisieren sich

6. Produktionsauslastung verbessert sich

7. Cash Burn sinkt



dann halte ich:



€6–8



für durchaus realistisch.



Bei einem erfolgreichen Lyme-Launch würde ich längerfristig sogar einen zweistelligen Kurs nicht ausschließen.



Aber das wäre dann ein 2027/28-Szenario und nicht meine kurzfristige Base Case-Prognose.



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18. Bear Case



Das Gegenstück:



* Lyme-Zulassung scheitert

* S4V2-Daten enttäuschen

* IXCHIQ wird endgültig irrelevant

* Commercial Business bleibt bei ~€120–130 Mio.

* Gross Margin bleibt niedrig

* weiterer Kapitalbedarf



Dann sehe ich:



€1,50–2,20



als plausiblen Bereich.



Das ist wichtig:



Der aktuelle Kurs ist also nicht völlig risikolos.



Der Markt preist durchaus erhebliche Pipeline-Risiken ein.



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19. Was sagt der Markt aktuell?



Die Aktie notierte Anfang Juni bei etwa €2,29; die Marktkapitalisierung lag zu diesem Zeitpunkt grob bei €445 Mio.



Damit wird die Situation interessant:



Market Cap ~€430–450 Mio.



gegenüber:



Cash ~€121 Mio.



Das bedeutet, dass der Markt das operative Geschäft + Pipeline grob mit etwas über €300 Mio. bewertet.



Und darin steckt:



* ein kommerzielles Impfstoffgeschäft

* eine Phase-3-Lyme-Vakzine

* Pfizer als Partner

* 14–22 % Royalty

* bis zu $100 Mio. Sales Milestones

* S4V2 Phase 2

* weitere Pipeline.



Das ist nicht teuer, wenn Lyme funktioniert.



Aber:



Es ist auch nicht „offensichtlich billig“, wenn Lyme scheitert.



Das ist die richtige Balance.



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20. Meine Bewertung der H1-Zahlen



Ich würde die einzelnen Bereiche so bewerten:



Bereich Bewertung

Umsatz 🟠 Schwach

Umsatzqualität 🟡 besser als Headline

IXIARO 🟢 solide

DUKORAL 🟡 temporär schwach

IXCHIQ 🔴 Problem

Gross Margin 🔴 sehr schwach

Kostenkontrolle 🟢 verbessert

Cash 🟢 solide

Finanzierung 🟢 deutlich verbessert

Lyme 🟢/🟠 hochattraktiv, aber regulatorisches Risiko

S4V2 🟢 spekulativer Upside

Verwässerung 🟠

Guidance 🟢 erreichbar

Gesamtbild 🟢/🟡



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21. Mein Investment-Urteil



Speculative Buy



Nicht wegen der H1-Zahlen.



Wegen der Asymmetrie.



Ich sehe aktuell ungefähr:



Bear



€1,50–2,20



Base



€4,20–4,80



Bull



€6–8



Bei einem Kurs um ~€2,3 wäre das Chance/Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht attraktiv, wenn man das regulatorische Lyme-Risiko bewusst akzeptiert.



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22. Der entscheidende Punkt für mich



Die Frage aus dem ursprünglichen Prompt lässt sich jetzt ziemlich klar beantworten:



Ist Valneva ein Unternehmen mit schwächelndem Impfstoffgeschäft oder ein unterbewertetes Biotech?



Meine Antwort:



Es ist momentan beides – aber die Gewichtung verschiebt sich.



Das kommerzielle Geschäft schwächelt tatsächlich. Das sollte man nicht weginterpretieren.



Aber der H1-Umsatzrückgang ist durch Third-Party-Wind-down, Distributorwechsel, DoD-Timing und außergewöhnliche Vorjahreseffekte erheblich verzerrt.



Gleichzeitig wurden die Kostenstrukturen bereinigt und die Bilanz durch die Kapitalmaßnahme stabilisiert.



Damit kann Valneva die nächsten entscheidenden Katalysatoren erreichen.



Und genau dort liegt die eigentliche Equity Story:



2026 ist weniger das Jahr, in dem Valneva seinen Umsatz beweisen muss.



Es ist das Jahr, in dem Valneva beweisen muss, dass



LB6V + S4V2



aus einer kleinen Specialty-Vaccine-Firma einen signifikant höher bewerteten Vaccine-Biotech machen können.



Die H1-Zahlen sind dafür kein überzeugender operativer Beleg.



Aber sie sind auch kein Thesis Breaker.



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Meine persönliche Gewichtung der nächsten Katalysatoren



1. 🥇 Lyme Regulatory Path / Pfizer Filing

→ mit Abstand wichtigster Werttreiber



2. 🥈 S4V2 Phase-2-Daten

→ potenziell großer zweiter Re-Rating-Katalysator



3. 🥉 H2 Commercial Sales / Gross Margin

→ entscheidet, ob das bestehende Geschäft als finanzieller Sockel funktioniert



4. IXCHIQ-Entwicklung

→ derzeit eher Downside-Risiko als Upside-Treiber



5. Warrants / Kapitalstruktur

→ bei stark steigender Aktie zusätzlicher Cash-Zufluss, aber Verwässerung.



Bottom line: Ich würde die H1-Zahlen nicht als Anlass für einen Verkauf sehen. Ich würde sie aber auch nicht als „gute Zahlen“ bezeichnen. Für mich ist die Aktie nach diesem Bericht interessanter als die GuV vermuten lässt, weil der Markt inzwischen hauptsächlich für die Pipeline bezahlen muss – und genau dort liegen die großen asymmetrischen Katalysatoren.



Wichtig: Das ist eine analytische Szenarioeinschätzung, keine persönliche Anlageberatung.