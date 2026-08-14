Trotz schwächerem US-Konsum: Wie Walmart jetzt Marktanteile gewinnen will

Für das abgelaufene Quartal rechnet BofA mit einem Gewinn je Aktie von 0,74 US-Dollar, unverändert zur bisherigen Prognose. Allerdings haben die Analysten ihre Erwartung für das US-Filialwachstum ohne Treibstoffgeschäft von vier auf 3,5 Prozent gesenkt.

Walmart steht vor der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Quartal, und die Analysten von BofA Securities zeigen sich zuversichtlich. Das Analystenhaus bestätigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 144 US-Dollar. Als Treiber nennen die Experten vor allem das anziehende Digitalgeschäft und steigende Gewinnmargen im Onlinehandel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach ihrer Rechnung schlägt jeder halbe Prozentpunkt beim US-Wachstum mit einem Zehntelprozentpunkt auf das Gesamtjahreswachstum des Konzerns durch. Trotzdem gehen die Analysten davon aus, dass Walmart auch bei einer Abschwächung im US-Geschäft positiv überraschen kann, solange die übrigen Sparten stabil bleiben.

Walmarts eigener Ausblick für das Quartal liegt bei einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent, gut einen Prozentpunkt langsamer als die 5,7 Prozent im Vorquartal. BofA selbst kalkuliert mit einem Umsatzplus von 4,6 Prozent und erwartet, dass sich die Inflation bei Lebensmitteln ähnlich wie im Vorquartal entwickelt.

Besonderes Augenmerk legen die Analysten auf die am 6. Juli angekündigten Preissenkungen. Diese sollen Walmart im zweiten Halbjahr helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen, unterstützt durch ein breiteres Marktplatz-Sortiment und schnellere Lieferzeiten.

Die digitalen Wachstumszahlen untermauern diese These: Im ersten Quartal legte das globale Werbegeschäft um 36 Prozent zu, die Marktplatzumsätze wuchsen um fast 50 Prozent, auch die Einnahmen aus Mitgliedschaften blieben robust.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,19 $ , was einem Rückgang von -9,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!