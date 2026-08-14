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    Vor den Q2-Zahlen

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    Trotz schwächerem US-Konsum: Wie Walmart jetzt Marktanteile gewinnen will

    Vor den Quartalszahlen trauen Wall-Street-Experten Walmart eine positive Überraschung zu. Die Analysten sehen trotz nachlassendem Konsum bei einkommensschwachen Kunden Potenzial für steigende Margen im 2. Halbjahr.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA erwartet positive Walmart-Überraschung
    • Digitalgeschäft und Onlinehandel stärken die Margen
    • Preissenkungen sollen weitere Marktanteile sichern
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Vor den Q2-Zahlen - Trotz schwächerem US-Konsum: Wie Walmart jetzt Marktanteile gewinnen will
    Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USA

    Walmart steht vor der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Quartal, und die Analysten von BofA Securities zeigen sich zuversichtlich. Das Analystenhaus bestätigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 144 US-Dollar. Als Treiber nennen die Experten vor allem das anziehende Digitalgeschäft und steigende Gewinnmargen im Onlinehandel.

    Für das abgelaufene Quartal rechnet BofA mit einem Gewinn je Aktie von 0,74 US-Dollar, unverändert zur bisherigen Prognose. Allerdings haben die Analysten ihre Erwartung für das US-Filialwachstum ohne Treibstoffgeschäft von vier auf 3,5 Prozent gesenkt.

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    Nach ihrer Rechnung schlägt jeder halbe Prozentpunkt beim US-Wachstum mit einem Zehntelprozentpunkt auf das Gesamtjahreswachstum des Konzerns durch. Trotzdem gehen die Analysten davon aus, dass Walmart auch bei einer Abschwächung im US-Geschäft positiv überraschen kann, solange die übrigen Sparten stabil bleiben.

    Walmarts eigener Ausblick für das Quartal liegt bei einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent, gut einen Prozentpunkt langsamer als die 5,7 Prozent im Vorquartal. BofA selbst kalkuliert mit einem Umsatzplus von 4,6 Prozent und erwartet, dass sich die Inflation bei Lebensmitteln ähnlich wie im Vorquartal entwickelt.

    Besonderes Augenmerk legen die Analysten auf die am 6. Juli angekündigten Preissenkungen. Diese sollen Walmart im zweiten Halbjahr helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen, unterstützt durch ein breiteres Marktplatz-Sortiment und schnellere Lieferzeiten. 

    Die digitalen Wachstumszahlen untermauern diese These: Im ersten Quartal legte das globale Werbegeschäft um 36 Prozent zu, die Marktplatzumsätze wuchsen um fast 50 Prozent, auch die Einnahmen aus Mitgliedschaften blieben robust.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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