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Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um +2,38 % - 14.08.2026
Am 14.08.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um +2,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.
Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,38 % konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +1,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,02€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von +20,75 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +4,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carl Zeiss Meditec auf -24,13 %.
Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,18 %
|1 Monat
|-2,82 %
|3 Monate
|+20,75 %
|1 Jahr
|-29,51 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %.
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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.