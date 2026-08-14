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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der CANCOM SE Aktie - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CANCOM SE Aktie bisher um +4,63 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der CANCOM SE Aktie - 14.08.2026
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

    CANCOM SE aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von CANCOM SE. Sie steigt um +4,63 % auf 22,600. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CANCOM SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,600, mit einem Plus von +4,63 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten Verluste von -12,53 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -11,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,46 % verloren.

    CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,63 %
    1 Monat -8,26 %
    3 Monate -12,53 %
    1 Jahr -3,78 %
    Stand: 14.08.2026, 11:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur CANCOM SE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den gemischten Halbjahreszahlen. Positiv werden die um 34 % gestiegene EBITDA-Marge und die sichere Dividende gesehen, kritisch jedoch der schwache operative Cashflow, geringe Liquidität, die verhaltene operative Entwicklung und eine nicht günstige Bewertung. Technisch gilt die Aktie als im unteren Kursbereich gefangen; Kursziele wurden gesenkt. Ein Insiderkauf sorgt für Diskussionen, während einige auf tiefere Kurse hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CANCOM SE eingestellt.

    Zur CANCOM SE Diskussion

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 648,08 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. Capgemini notiert im Plus, mit +0,60 %. GFT Technologies notiert im Plus, mit +2,16 %. Accenture Registered (A) verliert -0,13 %

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    Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CANCOM SE

    +4,86 %
    -11,63 %
    -8,26 %
    -12,53 %
    -3,78 %
    -12,13 %
    -59,68 %
    -2,04 %
    +624,10 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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