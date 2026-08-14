Amadeus FiRe Aktie heute im Plus (22,700€) - 14.08.2026

Die Amadeus FiRe Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,22 % auf 22,700€. Damit gewinnt die Aktie +0,050 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amadeus FiRe Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,700€, mit einem Plus von +0,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amadeus FiRe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amadeus FiRe um -47,44 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat +14,72 % 3 Monate -0,22 % 1 Jahr -62,14 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 14.08.2026, 11:39 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,12 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Randstad notiert im Plus, mit +1,94 %.

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Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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