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    Börse Stuttgart

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    S&P 500 auf Allzeithoch - Preisdaten unter Erwartung

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 markiert neues Intraday-Allzeithoch
    • US-Preisdaten bleiben im Juli unter den Erwartungen
    • DAX notiert am Freitagmorgen bei 26.447 Punkten
    Börse Stuttgart - S&P 500 auf Allzeithoch - Preisdaten unter Erwartung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 14.08.2026 | 09:30 Uhr Erstellt von: Richard Dittrich S&P 500 auf Allzeithoch - Preisdaten unter Erwartung
    Der S&P 500 hat am Donnerstag bei 7.816,70 Zählern ein neues Intraday-Allzeithoch markiert und damit den bisherigen Höchststand von 7.793,68 Punkten vom 5. August übertroffen. Aus dem Handel ging der Index mit 7.798,99 Punkten - ebenfalls ein Rekord, nach zuvor 7.757,64 Zählern am 7. August. Hintergrund sind laut der Nachrichtenagentur AP die am Donnerstag veröffentlichten US-Preisdaten. Der Erzeugerpreisindex des Bureau of Labor Statistics stagnierte im Juli gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten laut Investing.com einen Anstieg von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich sank die Teuerungsrate auf Großhandelsebene auf 4,7 Prozent. Erwartet worden waren 4,9 Prozent, der Vormonatswert lag bei 5,5 Prozent. Bereits am Mittwoch hatten die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 3,4 Prozent leicht unter dem Juni-Wert von 3,5 Prozent gelegen. Preisdaten unter den Erwartungen verringern den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen anzuheben - und stützen damit Aktien. Am Anleihemarkt gaben die Renditen laut AP nach der Veröffentlichung nach. Der Leitzins liegt unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, sprach laut n-tv im Interview mit Fox News von "etwas besseren" Daten und äußerte die Hoffnung auf eine Rückkehr zum Inflationsziel von zwei Prozent. Der DAX notiert am Freitagmorgen laut L&S-Indikation bei 26.447 Punkten (Stand 09:30 Uhr). Der Xetra-Schluss vom Donnerstag lag bei 26.300 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex auf Xetra mit 26.573 Zählern ein neues Intraday-Allzeithoch erreicht, nach zuvor 26.504 Punkten am Dienstag. In Asien schloss der Nikkei 225 am Freitag laut Investing.com 0,6 Prozent über dem Vortagesniveau. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.






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