DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1238 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erneut stark abgeschnitten, schrieb Nooshin Nejati in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das hohe Wachstum beim gesamten abgewickelten Zahlungsvolumen und beim Nettoumsatz unterstreiche die Stärke des zugrunde liegenden Geschäftsmodells./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 1.079EUR auf Tradegate (14. August 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1238

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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