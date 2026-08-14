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    Bahn klagt gegen Fernverkehrsbeschluss der Netzagentur

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahn zieht gegen Kapazitätsbeschluss vor Gericht
    • InfraGo warnt vor deutlich mehr Trassenkonflikten
    • Italo plant ab 2028 Einstieg in deutschen Fernverkehr
    Bahn klagt gegen Fernverkehrsbeschluss der Netzagentur
    Foto: Siarhei - 356130783

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, der BNetzA-Beschluss sei am 17. Juni erfolgt. Richtig ist der 17. Juli - vorletzter Absatz.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn geht gerichtlich gegen einen Beschluss der Bundesnetzagentur vor, wonach sie im Fernverkehr auf hochbelasteten Strecken künftig mehr Kapazitäten für Wettbewerber freiräumen muss. Die für die Infrastruktur zuständige Bahn-Tochter DB InfraGo werde ein Eilverfahren dagegen anstreben, hieß es aus Bahnkreisen.

    Das bundeseigene Unternehmen argumentiert, dass durch den Beschluss der Netzagentur (BNetzA) die Zahl der Konflikte über die Nutzung bestimmter Trassen zu bestimmten Zeiträumen deutlich zunehmen werde. Daraus entstünden rechtliche und praktische Probleme für die Bewirtschaftung der Trassenkapazitäten durch die InfraGo.

    Italienisches Eisenbahnunternehmen Italo plant Markteintritt

    Die Bundesnetzagentur hatte am 17. Juli entschieden, dass die DB InfraGo auf stark belasteten Strecken mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber vergeben muss. Das gilt demnach für stark ausgelastete Korridore mit ausgewiesenen Kapazitätsobergrenzen, wie es etwa für die Knoten München und Frankfurt geplant ist.

    Hintergrund der Regelung ist der geplante Markteintritt des italienischen Eisenbahnunternehmens Italo in den deutschen Fernverkehr ab 2028./maa/DP/stk







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