Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +5,27 %

PRESS KOGYO gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,37 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in PRESS KOGYO investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +79,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. PRESS KOGYO verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,27 % Dividendenrendite bietet PRESS KOGYO ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,50 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen PRESS KOGYO für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,27 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,37. PRESS KOGYO weist eine Marktkapitalisierung von 524,66 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

PRESS KOGYO ist ein führender Hersteller von Fahrgestellkomponenten für Nutzfahrzeuge, bekannt für seine Qualität und Zuverlässigkeit.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. PRESS KOGYO konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +16,50 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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PRESS KOGYO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026

Die PRESS KOGYO Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,90 % auf 5,3500€ zulegen. Das sind +0,1000 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,27 %, eine Investition von etwa 113.852€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 50,00 +35,14 % +5,27 % 2026 37,00 +15,63 % +4,89 % 2025 32,00 +23,08 % +5,31 % 2024 26,00 +23,81 % +3,64 % 2023 21,00 +5,00 % +4,74 % 2022 20,00 0,00 % +5,36 %

Warum PRESS KOGYO für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,27 %

Stetiges Dividendenwachstum: +16,50 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,37

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 18.976 € 3.000 € 56.926 € 6.000 € 113.852 € 12.000 € 227.704 €

PRESS KOGYO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,87 % 1 Monat +22,72 % 3 Monate +24,42 % 1 Jahr +43,53 %

Informationen zur PRESS KOGYO Aktie

Es gibt 98 Mio. PRESS KOGYO Aktien. Damit ist das Unternehmen 524,66 Mio. € wert.

PRESS KOGYO Aktie jetzt kaufen?

Ob die PRESS KOGYO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PRESS KOGYO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.