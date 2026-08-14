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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie heute im Plus - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um +3,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie heute im Plus - 14.08.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von +3,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,36, mit einem Plus von +3,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Wolters Kluwer einen Gewinn von +20,14 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -22,28 % verloren.

    Während Wolters Kluwer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,73 %
    1 Monat +10,65 %
    3 Monate +20,14 %
    1 Jahr -38,26 %
    Stand: 14.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,62 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 14.08. - OMX Stockholm 30 schwach -1,06 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %.

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    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +3,51 %
    -0,89 %
    +10,57 %
    +20,27 %
    -38,09 %
    -38,28 %
    -28,42 %
    +81,16 %
    +177,49 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Markt Bote
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